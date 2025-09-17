Trabzon 17 Eylül Çarşamba Hava Durumu! Trabzon'da hava durumu nasıl olacak?

Trabzon'da, 17 Eylül 2025 Çarşamba günü hava durumu, sabah saatlerinde hafif yağmurlu olacak. Sıcaklık 21°C civarında seyrederken, gündüz saatlerinde 24°C'ye yükselecek. Akşam ve gece saatlerinde ise sıcaklığın 23°C civarında kalması bekleniyor. Rüzgar, sabah saatlerinde güneybatıdan saatte 7 km, gündüz saatlerinde kuzeybatıdan saatte 13 km hızla esecek. Nem oranı sabah %78, gündüz %75, akşam %79 ve gece %80 civarında olacak.

Önümüzdeki günlerde hava koşullarında belirgin bir değişiklik beklenmiyor. 18 Eylül Perşembe günü şiddetli gök gürültülü sağanak yağışlar, 19 Eylül Cuma günü sağanak yağışlar görülecek. 20 Eylül Cumartesi günü erken saatlerde yer yer sağanak yağışlar bekleniyor. Sıcaklık gündüz saatlerinde 22-24°C, gece saatlerinde 18-19°C civarında olacak.

Bu dönemde hava koşullarının değişken ve yağışlı olması öngörülüyor. Dışarıda vakit geçireceklerin şemsiye veya yağmurluk bulundurmaları faydalı olacaktır. Yağışların yol koşullarını olumsuz etkileyebileceği dikkate alınmalı. Araç kullanırken dikkatli olunması ve hız limitlerine uyulması önemlidir. Nem oranı yüksek olduğu için, alerjik reaksiyonlara karşı hassas olanların tedbirli olmaları öneriliyor. Gerekirse ilaçlarını yanlarında bulundurmaları iyi bir fikir olacaktır.