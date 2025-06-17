Trabzon 17 Haziran 2025 salı hava durumu! Trabzon'da hava durumu nasıl olacak?

Trabzon'da 17 Haziran 2025 Salı günü hava durumu, sabah saatlerinde kısa süreli sağanak yağışlarla başlayacak. Gün ilerledikçe bulutlar dağılacak. Hava daha sakin bir hale gelecek. Gündüz sıcaklıkları 23°C civarında, gece ise 17°C civarında olacak. Nem oranı yüksek olacak, bu nedenle hava bunaltıcı hissedilebilir.

18 Haziran Çarşamba günü, hava açılacak. Güneşli bir gün yaşanacak. Sıcaklıklar 24°C civarında olacak. Nem oranı biraz daha düşecek. 19 Haziran Perşembe günü de benzer bir hava bekleniyor. Bol güneş ışığı olacak ve sıcaklıklar 24°C civarında seyredecek. 20 Haziran Cuma günü ise hava daha da ısınacak. Sıcaklık 25°C'ye ulaşacak ve bol güneş ışığı devam edecek.

Trabzon'un Haziran ayındaki hava durumu genellikle nemli ve yağışlıdır. Ani sağanak yağışlara hazırlıklı olmak önemlidir. Özellikle sabah saatlerinde yağış ihtimali yüksektir. Dışarı çıkmadan önce hava durumunu kontrol etmek faydalı olacaktır. Gün içinde hava açsa da, yüksek nem oranı nedeniyle terleme artabilir. Hafif ve nefes alabilen kıyafetler tercih edilmelidir. Güneşli günlerde güneş koruyucu ürünler kullanmak, bol su içmek önemlidir.

Trabzon'da Haziran ayı boyunca değişken hava koşulları beklenmektedir. Hava durumunu düzenli olarak takip etmek yararlı olacaktır. Buna göre hazırlık yapmak, konforlu ve sağlıklı bir gün geçirmenize yardımcı olur.