Trabzon 17 Kasım Pazartesi Hava Durumu! Trabzon'da hava durumu nasıl olacak?

Trabzon'da 17 Kasım 2025 Pazartesi günü hava durumu, sabah saatlerinde aralıklı sağanak yağışlarla başlayacak. Öğle saatlerinde ise güneş zaman zaman görünecek. Sıcaklıklar gündüz 16-18°C, gece 11-13°C aralığında olacak. Rüzgar kuzey yönünden hafif esecek.

18 Kasım Salı günü hava daha bulutlu geçecek. Gündüz sıcaklıklar 19-20°C, gece ise 14-15°C civarında seyredecek. 19 Kasım Çarşamba günü hava güneşli olacak. Gündüz sıcaklıklar 20°C civarında öngörülüyor. 20 Kasım Perşembe günü bulutlu bir hava bekleniyor. Sıcaklıklar yine 20°C civarında kalacak.

Sabah ve akşam saatlerinde serinlik hissedilecektir. Bu nedenle kat kat giyinmek önemlidir. Yanınızda bir yağmurluk bulundurmak faydalı olur. Yağışlı günlerde yolda su birikintileri oluşabilir. Bu nedenle trafikte dikkatli olmalısınız. Su birikintilerinden mutlaka uzak durmalısınız. Rüzgar zaman zaman kuvvetlenebilir. Açık alanlarda dikkatli olmakta fayda vardır. Rüzgar nedeniyle devrilebilecek nesnelerden uzak durmalısınız.