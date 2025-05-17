Trabzon 17 Mayıs Cumartesi hava durumu! Trabzon'da hava durumu nasıl olacak?

Trabzon'da 17 Mayıs 2025 Cumartesi günü hava durumu orta şiddetli yağmur ve 19°C sıcaklıkla bekleniyor. Nem oranı %80 civarında olacak. Rüzgar BKB yönünden 8.03 km/s hızında esecek.

Önümüzdeki günlerde hava koşullarında belirgin bir değişiklik beklenmiyor. 18 Mayıs Pazar günü hafif yağmur ve 16°C, 19 Mayıs Pazartesi günü hafif yağmur ve 17°C, 20 Mayıs Salı günü ise orta şiddetli yağmur ve 15°C sıcaklık tahmin ediliyor.

Bu dönemde yağışlı hava koşulları nedeniyle, dışarıda vakit geçireceklerin uygun yağmurluk ve su geçirmez ayakkabılar giymeleri faydalı olacaktır. Yağmur nedeniyle yolların kayganlaşabileceğini göz önünde bulundurarak, araç kullanırken hız limitlerine uymak önemlidir. Evde kalanlar için nem oranının yüksek olması nedeniyle odaların iyi havalandırılması, rutubet oluşumunu engellemeye yardımcı olacaktır.