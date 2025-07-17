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Trabzon 17 Temmuz 2025 Perşembe hava durumu! Trabzon'da hava durumu nasıl olacak?

Trabzon'da 17 Temmuz 2025 Perşembe günü hava durumu güneşli ve açık olacak. Detaylı hava durumu haberimizde...

Trabzon 17 Temmuz 2025 Perşembe hava durumu! Trabzon'da hava durumu nasıl olacak?
Sedef Karatay

Trabzon'da 17 Temmuz 2025 Perşembe günü hava durumu güneşli ve açık olacak. Sıcaklıkların en yüksek 28°C, en düşük ise 23°C civarında olması bekleniyor. Nem oranı %61 seviyelerinde olacak. Rüzgar kuzeydoğu yönünden saatte 3.5 km hızla esecek.

Önümüzdeki günlerde hava koşulları benzer şekilde devam edecek. 18 Temmuz Cuma günü hava güneşli olacak. Sıcaklıkların en yüksek 28°C, en düşük 24°C olması tahmin ediliyor. 19 Temmuz Cumartesi günü hava yine güneşli olacak. Sıcaklıkların en yüksek 29°C, en düşük 24°C civarında olması bekleniyor. 20 Temmuz Pazar günü ise hava bulutlu olacak. Sıcaklıkların en yüksek 28°C, en düşük 24°C olması öngörülüyor.

Bu dönemde hava koşulları genellikle sıcak ve güneşli olacak. Açık hava etkinlikleri planlayanların güneş ışınlarından korunmak için şapka ve güneş kremi kullanmaları faydalı olacaktır. Ayrıca, bol su içmeleri ve hafif, açık renkli giysiler tercih etmeleri önemlidir. Sıcak havalarda aşırı fiziksel aktivitelerden kaçınmak da gereklidir. Serin ortamlarda vakit geçirmek önemlidir.

20 Temmuz Pazar günü hava bulutlu olacak. Hafif yağmur ihtimali bulunuyor. Dışarı çıkarken yanınızda bir şemsiye bulundurmanızda fayda var. Yağmur sonrası zeminlerin kaygan olabileceğini unutmamak, dikkatli yürümek önemlidir.

Genel olarak, önümüzdeki günlerde Trabzon'da hava sıcak ve güneşli olacak. Güneş ışınlarından korunmak, yeterli su tüketmek ve hava koşullarına uygun giyinmek sağlığınız için önemlidir.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Trabzon
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