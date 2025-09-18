Trabzon 18 Eylül Perşembe hava durumu! Trabzon'da hava durumu nasıl olacak?

Trabzon'da 18 Eylül 2025 Perşembe günü sabah saatlerinde hafif yağmur bekleniyor. Gün boyunca hava sıcaklığının 21°C civarında olması öngörülüyor. Nem oranının %81 seviyelerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın kuzeydoğudan saatte yaklaşık 3.26 km hızla esmesi bekleniyor.

Cuma günü hava koşullarının daha da kötüleşmesi tahmin ediliyor. Şiddetli yağmurlar etkili olacak. Sıcaklıkların 17°C ile 19°C arasında değişmesi ve nem oranının %77 seviyelerinde olması öngörülüyor. Rüzgarın saatte 36 km hızla esmesi bekleniyor.

Cumartesi günü hava koşullarında biraz iyileşme bekleniyor. Parçalı az bulutlu bir hava hakim olacak. Sıcaklıkların 22°C civarında olması öngörülüyor. Nem oranı %58 seviyelerinde seyredecek. Rüzgarın saatte 2.78 km hızla esmesi bekleniyor.

Pazar günü hava koşullarının daha da iyileşmesi bekleniyor. Kısmen güneşli bir hava hakim olacak. Sıcaklıkların 23°C civarında olması ve nem oranının %70 seviyelerinde seyretmesi öngörülüyor. Rüzgarın saatte 12 km hızla esmesi bekleniyor.

Önümüzdeki günlerde Trabzon'da yağışlı ve nemli hava koşullarının hakim olacağı görülüyor. Dışarı çıkarken yanınıza şemsiye veya yağmurluk almanız faydalı olacaktır. Nem oranının yüksek olması, astım veya alerji gibi solunum yolu rahatsızlıkları olanlar için önemlidir. Rüzgarın hızlanmasıyla birlikte açık alanlarda dikkatli olunmalıdır. Mümkünse rüzgarın etkili olduğu bölgelerden uzak durulmalıdır. Özellikle yaşlılar ve çocukların dışarıda daha dikkatli olmaları önerilmektedir. Gerekirse kapalı alanlarda vakit geçirmeleri önemlidir.