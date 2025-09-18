HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Trabzon 18 Eylül Perşembe hava durumu! Trabzon'da hava durumu nasıl olacak?

Trabzon'da 18 Eylül Perşembe günü hava durumu genellikle yağmurlu olacak. İşte detaylar...

Trabzon 18 Eylül Perşembe hava durumu! Trabzon'da hava durumu nasıl olacak?

Trabzon'da 18 Eylül 2025 Perşembe günü sabah saatlerinde hafif yağmur bekleniyor. Gün boyunca hava sıcaklığının 21°C civarında olması öngörülüyor. Nem oranının %81 seviyelerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın kuzeydoğudan saatte yaklaşık 3.26 km hızla esmesi bekleniyor.

Cuma günü hava koşullarının daha da kötüleşmesi tahmin ediliyor. Şiddetli yağmurlar etkili olacak. Sıcaklıkların 17°C ile 19°C arasında değişmesi ve nem oranının %77 seviyelerinde olması öngörülüyor. Rüzgarın saatte 36 km hızla esmesi bekleniyor.

Cumartesi günü hava koşullarında biraz iyileşme bekleniyor. Parçalı az bulutlu bir hava hakim olacak. Sıcaklıkların 22°C civarında olması öngörülüyor. Nem oranı %58 seviyelerinde seyredecek. Rüzgarın saatte 2.78 km hızla esmesi bekleniyor.

Pazar günü hava koşullarının daha da iyileşmesi bekleniyor. Kısmen güneşli bir hava hakim olacak. Sıcaklıkların 23°C civarında olması ve nem oranının %70 seviyelerinde seyretmesi öngörülüyor. Rüzgarın saatte 12 km hızla esmesi bekleniyor.

Önümüzdeki günlerde Trabzon'da yağışlı ve nemli hava koşullarının hakim olacağı görülüyor. Dışarı çıkarken yanınıza şemsiye veya yağmurluk almanız faydalı olacaktır. Nem oranının yüksek olması, astım veya alerji gibi solunum yolu rahatsızlıkları olanlar için önemlidir. Rüzgarın hızlanmasıyla birlikte açık alanlarda dikkatli olunmalıdır. Mümkünse rüzgarın etkili olduğu bölgelerden uzak durulmalıdır. Özellikle yaşlılar ve çocukların dışarıda daha dikkatli olmaları önerilmektedir. Gerekirse kapalı alanlarda vakit geçirmeleri önemlidir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Cevizlibağ KYK kız yurdunda yeni skandal iddia!Cevizlibağ KYK kız yurdunda yeni skandal iddia!
Konya'dan acı haber geldi: Uzman Çavuş şehit olduKonya'dan acı haber geldi: Uzman Çavuş şehit oldu

Anahtar Kelimeler:
hava durumu Trabzon
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

81 ilden otobüs kaldırılacak! "Yarın tarihin en büyük gövde gösterisi olacak"

81 ilden otobüs kaldırılacak! "Yarın tarihin en büyük gövde gösterisi olacak"

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

O sözler Gürsel Tekin'i çileden çıkarttı

O sözler Gürsel Tekin'i çileden çıkarttı

'Bana ve anneme ses olur musunuz? Ölmek istemiyorum' İstanbul'da boşanmış koca dehşeti...

'Bana ve anneme ses olur musunuz? Ölmek istemiyorum' İstanbul'da boşanmış koca dehşeti...

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.