Trabzon 18 Kasım Salı Hava Durumu! Trabzon'da hava durumu nasıl olacak?

Trabzon'da 18 Kasım 2025 Salı günü hava durumu, artan bulutlarla birlikte güneşli bir gün olarak öngörülüyor. Sıcaklık 19°C'ye kadar yükselecek. Nem oranı %56 civarında olacak. Rüzgar hızı 6.2 km/saat seviyelerinde seyredecek. Gün doğumu saati 07:12, gün batımı ise 17:01 olarak hesaplanmıştır.

19 Kasım Çarşamba günü hava sıcaklığının 20°C'ye ulaşması bekleniyor. 21 Kasım Cuma günü sıcaklık 19°C seviyelerinde olabilir. Nem oranı %56 civarında kalacak. Rüzgar hızının 6.2 km/saat civarında seyretmesi öngörülüyor.

Trabzon'un Kasım ayı boyunca ortalama sıcaklıkları 10.1°C ile 14.2°C arasında değişmektedir. Bu dönemde, nem oranı %80 civarında seyredecektir. Yağış miktarı ise 168 mm civarındadır.

Rüzgar hızı özellikle öğle saatlerinde daha hissedilebilir olabilir. Hava sıcaklıklarının 14°C ile 19°C arasında değişmesi bekleniyor. Nem oranının yüksek olması ise dikkat çekici. Hava durumu bu şekilde devam edecektir.