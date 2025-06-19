Trabzon 19 Haziran 2025 Perşembe hava durumu! Trabzon'da hava durumu nasıl olacak?

Trabzon'da 19 Haziran 2025 Perşembe günü hava durumu açıktır. Sabah saatlerinde sıcaklık 22°C, gece ise 21°C olacaktır. Hissedilen sıcaklık 21°C, nem oranı %79, rüzgar hızı güneyden 20 km/saat şeklinde olacaktır. Gün içinde deniz suyu sıcaklığı 22°C civarında seyredecektir.

20 Haziran Cuma günü sabah sıcaklık 22°C, gece ise 20°C olacaktır. Hava yağmurlu beklenmektedir. 21 Haziran Cumartesi günü sabah sıcaklık 22°C, gece 21°C olacaktır. Bu gün de yağmur beklenmektedir. 22 Haziran Pazar günü ise sabah 22°C, gece 21°C açık hava beklenmektedir.

Trabzon'un Haziran ayındaki ortalama sıcaklığı 17.5°C olarak kaydedilmiştir. Nem oranı %85, yağış miktarı ise 148 mm'dir.

Bu dönemde yağmurlu günlerde dışarı çıkarken su geçirmez giysiler ve uygun ayakkabılar tercih edilmelidir. Yüksek nem oranı nedeniyle terleme artacağından, hafif ve nefes alabilen kıyafetler seçmek rahatlık sağlayacaktır. Gün içinde deniz suyu sıcaklığının 22°C civarında olması denize girmeyi planlayanlar için uygun bir ortam sunmaktadır.