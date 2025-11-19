HABER

Trabzon 19 Kasım Çarşamba Hava Durumu! Trabzon'da hava durumu nasıl olacak?

Trabzon'da 19 Kasım 2025 Çarşamba günü hava durumu genel olarak açık ve güneşli geçecek. Güneşli havanın tadını çıkarmak isteyenler için hava sıcaklıkları 14-19°C arasında değişecek. Nem oranı %52 civarında olacak. Rüzgar ise 12.2 km/saat olarak tahmin ediliyor. 20 Kasım'da ise sıcaklıklar 11.3-21.7°C seviyelerine yükselecek. Günler boyunca stabil hava koşulları devam edecek, bu da açık hava etkinlikleri için uygun bir ortam sunacak.

Doğukan Akbayır

Trabzon'da 19 Kasım 2025 Çarşamba günü hava durumu genellikle açık ve güneşli olacak. Sıcaklıklar 14°C ile 19°C arasında değişecek. Nem oranı %52 civarında seyredecek. Rüzgar hızı ise 12.2 km/saat olarak tahmin ediliyor. Gün doğumu saati 07:14. Gün batımı ise 16:59 olarak hesaplandı.

Önümüzdeki günlerde hava koşullarında belirgin bir değişiklik beklenmiyor. 20 Kasım Perşembe günü hava sıcaklıkları 11.3°C ile 21.7°C arasında olacak. Nem oranı %42 seviyelerinde kalacak. Rüzgar hızı 5.7 km/saat olarak gözlemlenecek. 21 Kasım Cuma günü benzer koşulların devam etmesi öngörülüyor.

Bu dönemde hava koşulları ılıman ve stabil olacak. Dışarıda vakit geçirmek isteyenler için uygun bir ortam sunulacak. Sabah ve akşam saatlerinde sıcaklıklar daha düşük olabilir. Bu nedenle kat kat giyinmek faydalı olacaktır. Yanınızda bir ceket bulundurmanız önerilir. Nem oranının %50 civarında olması, hassas bünyeler için rahatsızlık verebilir. Nemli ortamlardan uzak durmak ve bol su içmek önemlidir. Rüzgar hızı düşük olacak. Bu durum açık hava etkinlikleri için elverişli. Ancak rüzgarın yönü ve hızı zaman zaman değişebilir. Plan yaparken hava durumunu güncel kontrol etmeniz önerilir.

