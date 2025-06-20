Trabzon 20 Haziran Cuma Hava Durumu! Trabzon'da hava durumu nasıl olacak?

Trabzon'da 20 Haziran 2025 Cuma günü hava durumu güzel olacak. Bol güneş ışığı var. Sıcaklık 25°C civarında bekleniyor. Bu hava, açık hava etkinlikleri için ideal. Dışarıda vakit geçirmek isteyenler için güzel bir gün sunuyor.

Cumartesi günü hava kısmen güneşli. Sıcaklık 24°C civarında olacak. Pazar günü ise yağmur ihtimali var. Sıcaklık 21°C ile 18°C arasında değişecek. Pazartesi günü yer yer güneş bekleniyor. Ardından hava bulutlanacak ve sıcaklık 22°C ile 17°C arasında olacak.

Trabzon'un Haziran ayı genellikle ılımandır. Bu dönemde hava sıcaklıkları gündüzleri 20°C ile 25°C arasında değişiyor. Geceleri ise sıcaklık 16°C ile 20°C arasında seyrediyor. Yağışlar da bu dönemde sık görülüyor. Haziran ayında Trabzon'da ortalama 50 mm yağış düşüyor.

Önümüzdeki günlerde yağmur ihtimali artabilir. Dışarı çıkarken yanınıza şemsiye almanız faydalı olacaktır. Nem oranının yüksek olabileceğini unutmayın. Hafif ve nefes alabilen kıyafetler tercih etmek rahatlığınızı artırır. Gündüzleri sıcaklık 20°C ile 25°C arasında değişeceğinden, kat kat giyinmek iyi bir seçenek. Gerektiğinde katları çıkarıp giymek, vücut ısınızı dengede tutmanıza yardımcı olur.

Yağışlı günlerde yollar kayganlaşabilir. Araç kullanırken hız limitlerine uymalısınız. Dikkatli olmak önemlidir. Yağmur sonrası oluşabilecek su birikintilerine karşı da dikkatli olun. Bu, olası kazaların önüne geçebilir.