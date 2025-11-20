Trabzon 20 Kasım Perşembe hava durumu! Trabzon'da hava durumu nasıl olacak?

Trabzon'da 20 Kasım 2025 Perşembe günü hava artan bulutlarla birlikte güneşli geçecek. Gündüz en yüksek sıcaklık 20°C olacak. Gece ise en düşük sıcaklık 14°C civarında tahmin ediliyor. Nem oranı %42 seviyesinde kalacak. Rüzgar hızı saatte 5.7 km olarak bekleniyor. Gün doğumu saati 07:14. Gün batımı ise 16:59 olarak öngörülüyor.

21 Kasım Cuma günü hava az bulutlu olacak. Sıcaklıklar 16°C ile 21°C arasında değişecek. 22 Kasım Cumartesi parçalı az bulutlu bir hava bekleniyor. Sıcaklıklar 17°C ile 22°C arasında seyredecek. 23 Kasım Pazar günü ise hava kapalı hale gelecek. Bu günde sıcaklıklar 17°C ile 24°C arasında olacak.

Bu dönemde hava koşulları ılıman ve yağışsız olacak. Hava durumunun aniden değişebileceğini unutmamak önemlidir. Özellikle sabah ve akşam saatlerinde sıcaklıklar daha düşük olabilir. Kat kat giyinmek ve yanınızda bir ceket bulundurmak faydalı olacaktır. Nem oranının yüksek olduğu günlerde bol su içmeye özen gösterin. Su kaybını dengelemek için bu önemli bir noktadır. Hava durumunu düzenli olarak kontrol ederek planlarınızı yapabilirsiniz.