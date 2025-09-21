Trabzon 21 Eylül Pazar Hava Durumu! Trabzon'da hava durumu nasıl olacak?

Gün boyunca kısa süreli sağanak yağışlar bekleniyor. Sıcaklıklar 17°C ile 22°C arasında değişim gösterecek. Sabah ve akşam saatlerinde hafif yağmur görülebilir. Günün ilerleyen saatlerinde hava daha sakinleşecek.

Pazartesi günü, 22 Eylül 2025, hava güneşli geçecek. Sıcaklıklar 17°C ile 23°C arasında seyredecek. Salı ve Çarşamba günlerinde de benzer güneşli hava koşulları bekleniyor. Sıcaklıklar 17°C ile 24°C arasında değişecek.

Perşembe günü, 25 Eylül 2025, yer yer sağanak yağışların görülmesi olası. Sıcaklıklar 19°C ile 24°C arasında olacak. Bu dönemde hava koşullarının değişken olduğu göz önünde bulundurulmalı. Özellikle sabah ve akşam saatlerinde yağmura karşı hazırlıklı olmak faydalı olacaktır. Ayrıca gün içinde güneşli havanın tadını çıkarırken ani hava değişimlerine dikkat etmek önemlidir. Hava koşullarına uygun giyinmekte yarar var. Gerektiğinde şemsiye bulundurmak, olası rahatsızlıkların önüne geçebilir.