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Trabzon 21 Haziran Cumartesi Hava Durumu! Trabzon'da hava durumu nasıl olacak?

Trabzon'da 21 Haziran 2025 Cumartesi günü, yerel saatle 04:35 itibarıyla hava durumu güneşliydi.

Trabzon 21 Haziran Cumartesi Hava Durumu! Trabzon'da hava durumu nasıl olacak?
Sedef Karatay

Trabzon'da 21 Haziran 2025 Cumartesi günü, yerel saatle 04:35 itibarıyla hava durumu güneşliydi. Sıcaklık 22°C olarak kaydedildi. Gün boyunca yer yer sağanak yağışların etkili olması bekleniyor. En yüksek sıcaklık 24°C, en düşük sıcaklık ise 19°C civarında olacak.

Pazar günü, 22 Haziran 2025, hava bulutlu olacak. Sıcaklıklar 22°C ile 18°C arasında değişecek. Pazartesi günü, 23 Haziran 2025, zaman zaman yağmur ve çisenti bekleniyor. Sıcaklıklar yine 22°C ile 18°C arasında seyredecek. Salı günü, 24 Haziran 2025, kısmen güneşli bir hava etkili olacak. Sıcaklıklar 25°C ile 18°C arasında değişecek.

Trabzon'un Haziran ayı, ortalama 17.5°C sıcaklık ve %85 nem oranıyla nemli bir iklime sahiptir. Bu dönemde yağış miktarı 148 mm civarındadır. Yağmurlu gün sayısı ise 12'dir.

Bu hava koşulları göz önüne alındığında, yağmurlu günlerde dışarı çıkarken su geçirmez giysiler ve uygun ayakkabılar tercih edilmelidir. Nem oranının yüksekliği nedeniyle, terlemeyi önlemek amacıyla hafif ve nefes alabilir kıyafetler seçilmelidir. Sıcaklıkların 18°C ile 25°C arasında değişmesi, gündüz ve gece arasında belirgin bir fark yaratabilir. Bu nedenle, kat kat giyinmek ve gerektiğinde katları çıkarıp giymek pratik olacaktır.

Yağmurlu günlerde trafikte dikkatli olunmalıdır. Su birikintilerinden kaçınılmalıdır. Sürücüler, yol koşullarının değişebileceğini göz önünde bulundurarak hızlarını azaltmalı ve güvenli mesafeyi korumalıdır. Yüksek nem oranı nedeniyle, elektronik cihazların korunması önemlidir. Cihazlar su geçirmez kılıflarda taşınmalı ve nemden uzak tutulmalıdır.

Trabzon'un doğal güzelliklerini keşfetmek isteyenler için yağmurlu günler, şehrin yeşil alanlarının daha da canlandığı ve sakinleştiği zamanlardır. Bu fırsatı değerlendirerek, yağmurlu havalarda yürüyüş yapabilir ve şehrin farklı yüzünü deneyimleyebilirsiniz.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Trabzon
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