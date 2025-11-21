HABER

Trabzon 21 Kasım Cuma Hava Durumu! Trabzon'da hava durumu nasıl olacak?

Trabzon'da 21 Kasım 2025'te hava durumu ılımandır. Güneşli bir gün bekleniyor. Sıcaklık 14°C ile 22°C arasında değişecek. Nem oranı %61 civarında olacak ve rüzgar saatte 8 km hızla esecek. Cumartesi günü bulutlu hava hakimken, Pazar günü puslu bir gün geçireceğiz. Sabah ve akşam saatlerinde daha soğuk olacağından kalın giysiler tercih edilmesi öneriliyor. Şemsiye alarak ani hava değişimlerine hazırlıklı olunmalıdır.

Hazar Gönüllü

Trabzon'da 21 Kasım 2025 Cuma günü hava durumu genellikle açık ve güneşli olacak. Gün boyunca sıcaklık 14°C ile 22°C arasında değişecek. Nem oranı %61 civarında seyredecek. Rüzgar hızı saatte 8 km olarak ölçülecek. Gün doğumu saati 07:13, gün batımı ise 16:55 olarak tahmin ediliyor.

Cumartesi günü hava bulutlu ve güneşli olacak. Sıcaklıklar 16°C ile 22°C arasında değişecek. Pazar günü puslu bir hava bekleniyor. Sıcaklıklar 15°C ile 23°C arasında olacak.

Bu dönemde hava koşulları ılıman ve yağışsız olacağı öngörülüyor. Ani hava değişimlerine karşı hazırlıklı olmalısınız. Dışarı çıkarken şemsiye almanız faydalı olacaktır. Rüzgar saatte 8 km olacak. Açık alanlarda rüzgar hissedilecek. Uygun kıyafetler seçmeniz rüzgarın etkisini azaltır.

Özellikle sabah ve akşam saatlerinde sıcaklıklar daha düşük olabilir. Bu saatlerde kalın giysiler tercih edin. Vücut ısınızı korumak için bu önemlidir. Nem oranının %61 seviyelerinde olması havanın nemli olabileceğini gösteriyor. Nemden etkilenebilecek eşyalarınızı korumak için önlem almanızda fayda var.

Trabzon'da hava durumu 21 Kasım 2025'te ılıman ve yağışsız olacak. Ani hava değişimlerine hazırlıklı olmak gününüzü konforlu geçirmenize yardımcı olacaktır. Uygun kıyafetler seçmek ise önemli bir detaydır.

