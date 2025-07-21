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Trabzon 21 Temmuz Pazartesi Hava Durumu! Trabzon'da hava durumu nasıl olacak?

Trabzon'da 21 Temmuz Pazartesi günü, hava durumu zaman zaman yağmur ve gök gürültülü sağanak yağışlarla birlikte olacak.

Trabzon 21 Temmuz Pazartesi Hava Durumu! Trabzon'da hava durumu nasıl olacak?
Cansu Akalp

Trabzon'da 21 Temmuz Pazartesi günü, hava durumu zaman zaman yağmur ve gök gürültülü sağanak yağışlarla birlikte olacak. Sıcaklıklar 24°C ile 28°C arasında değişecek. Nem oranı yüksek olacak. Bu, hava koşullarını daha bunaltıcı hale getirebilir. Rüzgar kuzey yönünden, saatte 11 km hızla esecek.

Salı günü hava koşullarında bir iyileşme bekleniyor. Kısmen güneşli bir gün olacak. Sıcaklıklar 24°C ile 29°C arasında seyredecek. Çarşamba ve Perşembe günleri de benzer hava koşulları görülecek. Yine kısmen güneşli ve 24°C ile 29°C arasında sıcaklıklar bekleniyor. Cuma günü hava daha açık olacak. Çoğunlukla güneşli bir gün yaşanacak. Sıcaklıklar 23°C ile 28°C arasında gerçekleşecek.

Trabzon'un yaz aylarında sıkça karşılaşılan yağışlı ve nemli hava koşulları, açık hava etkinlikleri planlayanlar için zorluk yaratabilir. Yağışlı günlerde dışarı çıkarken su geçirmez giysiler ve uygun ayakkabılar giymek faydalı olacaktır. Nemli günlerde, su kaybını dengelemek için bol su içmek önemlidir. Hava durumunu kontrol ederek aktivitelerinizi planlamak, sağlıklı ve konforlu bir hafta geçirmenizi sağlar.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Trabzon
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