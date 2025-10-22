Trabzon 22 Ekim Çarşamba hava durumu! Trabzon'da hava durumu nasıl olacak?

Trabzon'da 22 Ekim 2025 Çarşamba günü hava durumu, çok bulutlu olacak. Sıcaklık 16°C ile 20°C arasında değişecek. Bu dönemde yağış beklenmiyor.

23 Ekim Perşembe günü hava, hafif yağmurlu olacak. Sıcaklık 15°C ile 22°C arasında tahmin edilmektedir. 24 Ekim Cuma günü hafif yağmurlu hava koşulları devam edecek. Sıcaklık 16°C ile 21°C arasında seyredecek. 25 Ekim Cumartesi günü ise kısmen güneşli hava bekleniyor. Sıcaklık 15°C ile 24°C arasında olacak.

Hava koşullarının değişkenlik gösterebileceğini göz önünde bulundurun. Planlarınızı yaparken esnek olmanız faydalı olacaktır. Yağmurlu günlerde dışarı çıkarken yanınıza şemsiye alın. Su geçirmez giysiler de ıslanmaktan korunmanıza yardımcı olur. Sıcaklıkların 15°C ile 24°C arasında değişmesi, gündüz ve gece arasındaki farkı artırabilir. Kat kat giyinerek vücut ısınızı dengeleyin. Ani hava değişimlerine karşı hazırlıklı olun.

Bu dönemde hava koşullarına bağlı trafik ve ulaşımda aksaklıklar yaşanabilir. Özellikle yağmurlu günlerde yollar kayganlaşabilir. Görüş mesafesi azalabilir. Araç kullanırken hız limitlerine uyun. Dikkatli olmalısınız. Toplu taşıma kullanıyorsanız, sefer saatlerini kontrol edin. Olası gecikmeleri dikkate almak önemlidir.

Hava koşulları ruh halinizi de etkileyebilir. Günler kısalıyor ve hava soğuyor. Kapalı alanlarda vakit geçirmek isteyebilirsiniz. Bu zamanı iç mekan aktiviteleriyle değerlendirin. Hobilerinize yönelin. Fiziksel ve zihinsel sağlığınızı korumaya dikkat edin.