HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Maduro'ya bir şok da İsviçre'den! Mal varlıkları donduruldu

İçerik devam ediyor

ABD, Venezuela'ya yaptığı operasyon ile Nicolas Maduro ve eşini yakalayıp ülkeye getirmişti. Bugün hakim karşısına çıkacak olan Maduro'ya bir şok da İsviçre'den geldi. İsviçre Federal Konseyi, ABD'nin alıkoyduğu Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro ve onunla bağlantılı kişilerin ülkedeki tüm mal varlıklarını dondurma kararı aldı.

ABD, geçen günlerde Venezuela'ya yaptığı operasyon ile Venezuela lideri Nicolas Maduro ile eşini yakalayıp ülkeye getirdi. Maduro bugün ABD'de hakim karşısına çıkacak. Maduro'nun mahkemeye götürüldüğü anlar ise dünya kamuoyunda geniş yer buldu.

Maduro ya bir şok da İsviçre den! Mal varlıkları donduruldu 1

MADURO'YA İSVİÇRE'DEN ŞOK! MAL VARLIKLARI DONDURULDU

Öte yandan Maduro'ya bir şok da İsviçre'den geldi. İsviçre, Maduro ve onunla bağlantılı kişilerin ülkedeki tüm mal varlıklarını dondurdu. İsviçre hükümeti, konuya ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Maduro ya bir şok da İsviçre den! Mal varlıkları donduruldu 2

Açıklamada, "Federal Konsey, Venezuela Devlet Başkanı Maduro ve onunla bağlantılı diğer kişilerin İsviçre'deki tüm varlıklarını acilen dondurma kararı aldı." ifadesi kullanıldı.

MEVCUT VENEZUELA HÜKÜMETİ ÜYELERİNİ ETKİLEMİYOR

Bu kararla, varlıkların dışarıya akışının önlenmesinin amaçlandığı aktarılan açıklamada, bu kararın, mevcut Venezuela hükümeti üyelerini etkilemediği belirtildi.

Maduro ya bir şok da İsviçre den! Mal varlıkları donduruldu 3

Açıklamada, "Gelecekteki yasal işlemler, fonların yasa dışı yollarla elde edildiğini ortaya çıkarırsa, İsviçre bunların Venezuela halkına fayda sağlamasını temin etmeye çalışacak. Varlık dondurma kararı, 2018'den bu yana Ambargo Yasası kapsamında yürürlükte olan Venezuela'ya karşı yaptırımlara ek olarak alındı." ifadelerine yer verildi.

NE OLMUŞTU?

Venezuela'nın başkenti Caracas'ta 3 Ocak'ta yerel saatle 02.00 civarında patlama ve uçak sesleri duyulmuştu. Venezuela yönetimi, patlamaların ardından ABD'yi ülkenin çeşitli bölgelerinde sivil ve askeri tesislere saldırı düzenlemekle suçlamıştı.

Trump, Maduro'ya karşı büyük çaplı saldırı düzenlendiğini, Maduro ile eşinin ülke dışına çıkarıldığını duyurmuştu. ABD Adalet Bakanı Pam Bondi de Maduro ve eşi Flores hakkında ABD'de suç duyurusunda bulunulduğunu, Maduro'ya "uyuşturucu terörizmi, kokain kaçakçılığı, ABD'ye karşı makineli tüfek ve yıkıcı cihazlara sahip olma" suçlamalarının yöneltildiğini açıklamıştı.

Venezuela yönetimi, ABD'nin kınanması için uluslararası topluma çağrıda bulunmuş, bazı ülkeler saldırıyı eleştirirken açıklamalarıyla ABD'ye destek verenler de olmuştu. Venezuela Yüksek Adalet Mahkemesi (TSJ), Maduro'nun alıkonulmasının ardından Devlet Başkan Yardımcısı Delcy Rodriguez'in ülkenin geçici Devlet Başkanı olarak görevi üstlenmesine karar vermişti.Kaynak: AA   |   Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Alanya’da klima deposundaki yangının boyutu gün aydınlanınca ortaya çıktıAlanya’da klima deposundaki yangının boyutu gün aydınlanınca ortaya çıktı
Kastamonu’da uyuşturucu operasyonu: 5 gözaltıKastamonu’da uyuşturucu operasyonu: 5 gözaltı

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
İsviçre Nicolas Maduro abd
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Kapıdağ Yarımadası'nda kaybolan Elif Kumal'dan günler sonra acı haber

Kapıdağ Yarımadası'nda kaybolan Elif Kumal'dan günler sonra acı haber

Binaları kentsel dönüşüme girecek olanlar dikkat: 15 günlük süre sonunda ev satışa çıkabilir

Binaları kentsel dönüşüme girecek olanlar dikkat: 15 günlük süre sonunda ev satışa çıkabilir

Okan Buruk Trabzonspor maçı öncesi ayrılık haberini verdi! O isimler gitti

Okan Buruk Trabzonspor maçı öncesi ayrılık haberini verdi! O isimler gitti

Şikayet yağdı: Bedri Usta hakkında flaş karar

Şikayet yağdı: Bedri Usta hakkında flaş karar

500 bin sosyal konutta 14 ilin kura tarihleri belli oldu

500 bin sosyal konutta 14 ilin kura tarihleri belli oldu

Ruslar beğenmeyince eğitim alıp kendi işini kurdu: 8 ülkeye satıyor

Ruslar beğenmeyince eğitim alıp kendi işini kurdu: 8 ülkeye satıyor

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.