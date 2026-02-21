Otobüse köpeğiyle binip, 'Savcıyım' diyerek tehditler savurmuştu... Soruşturma başlatıldı

İstanbul'daki bir İETT otobüsüne köpeğiyle binmek isteyen kadın tepki çekti. Bir yolcunun "Ben köpekle seyahat etmek istemiyorum" demesinin üzerine adeta gözleri dönen kadın, "Seni alırım aşağıya, hava almayan beynine hava sokarım. Benim hayvanım sana zarar vermiyor." sözleriyle diğer yolcuya hakaret etti.

"BEN SAVCIYIM"

Hakaretlerini sürdüren kadın, polisi çağırın sözleri üzerine ise vites attı ve "Polis benim emrimde, ben savcıyım" ifadelerini kullandı.

"ÖLDÜRÜRÜM BAK SENİ"

Eğer savcı ise polisi aramasını söyleyen yolcu, bu defa da "Öldürürüm bak seni… Seni öldüreceğim" seni yanıtını alırken tehdit seviyesi bir ileriye taşındı.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM YARATTI

Görüntülerin sosyal medyaya düşmesinin ardından olay gündem oldu.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Gazeteci Burak Doğan; İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın kendisini savcı olarak tanıtan şahıs hakkında ‘tehdit’ ve ‘halkı kin ve düşmalığa tahrik veya aşağılama’ suçlarından re’sen soruşturma işlemi başlattığını duyurdu.