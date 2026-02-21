HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Otobüse köpeğiyle binip, 'Savcıyım' diyerek tehditler savurmuştu... Soruşturma başlatıldı

İçerik devam ediyor
Devrim Karadağ

İstanbul'da belediyeye ait otobüse köpeğini bindiren kadına yolcular tepki gösterdi. Köpeğine ağızlık takmayan kadın, diğer yolcular tarafından yapılan uyarılara da aldırış etmedi; otobüste kendisine tepki gösteren vatandaşlara tehditler yağdırırken "Polis benim emrimde, ben savcıyım" dedi. Sosyal medyada yayılan görüntülerin ardından ise soruşturma başlatıldı.

İstanbul'daki bir İETT otobüsüne köpeğiyle binmek isteyen kadın tepki çekti. Bir yolcunun "Ben köpekle seyahat etmek istemiyorum" demesinin üzerine adeta gözleri dönen kadın, "Seni alırım aşağıya, hava almayan beynine hava sokarım. Benim hayvanım sana zarar vermiyor." sözleriyle diğer yolcuya hakaret etti.

"BEN SAVCIYIM"

Hakaretlerini sürdüren kadın, polisi çağırın sözleri üzerine ise vites attı ve "Polis benim emrimde, ben savcıyım" ifadelerini kullandı.

Otobüse köpeğiyle binip, Savcıyım diyerek tehditler savurmuştu... Soruşturma başlatıldı 1

"ÖLDÜRÜRÜM BAK SENİ"

Eğer savcı ise polisi aramasını söyleyen yolcu, bu defa da "Öldürürüm bak seni… Seni öldüreceğim" seni yanıtını alırken tehdit seviyesi bir ileriye taşındı.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM YARATTI

Görüntülerin sosyal medyaya düşmesinin ardından olay gündem oldu.

Otobüse köpeğiyle binip, Savcıyım diyerek tehditler savurmuştu... Soruşturma başlatıldı 2

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Gazeteci Burak Doğan; İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın kendisini savcı olarak tanıtan şahıs hakkında ‘tehdit’ ve ‘halkı kin ve düşmalığa tahrik veya aşağılama’ suçlarından re’sen soruşturma işlemi başlattığını duyurdu.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Tekirdağ'da ev yangını büyümeden söndürüldüTekirdağ'da ev yangını büyümeden söndürüldü
Bilecik’te araması olan 10 kişi yakalandıBilecik’te araması olan 10 kişi yakalandı

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
İETT otobüs
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Açıklamalar peş peşe geldi: "İran'ı terk edin"

Açıklamalar peş peşe geldi: "İran'ı terk edin"

Metroraylara atlayan lise öğrencisi Aylin hayatını kaybetti

Metroraylara atlayan lise öğrencisi Aylin hayatını kaybetti

Tolunay Kafkas pimi çekti, sosyal medya karıştı! "Açık ara en iyisi Barış Alper!" sözlerine ezeli rakiplerden olay tepki...

Tolunay Kafkas pimi çekti, sosyal medya karıştı! "Açık ara en iyisi Barış Alper!" sözlerine ezeli rakiplerden olay tepki...

Murat Kurtal'ı yıkan ani ölüm: Eşimi kaybettim!

Murat Kurtal'ı yıkan ani ölüm: Eşimi kaybettim!

‘Maaşlar azalıyor’ deyip emekli için yeni sistemi açıkladı

‘Maaşlar azalıyor’ deyip emekli için yeni sistemi açıkladı

1 saat içinde 1 milyon sipariş geliyor: ‘Telefonlar susmuyor’

1 saat içinde 1 milyon sipariş geliyor: ‘Telefonlar susmuyor’

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.