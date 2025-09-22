Trabzon 22 Eylül Pazartesi hava durumu! Trabzon'da hava durumu nasıl olacak?

Trabzon'da 22 Eylül 2025 Pazartesi günü hava durumu genellikle güneşli ve ılıman olacak. Gündüz sıcaklıkları 23°C civarında seyredecek. Gece sıcaklıkları ise 17°C seviyelerinde gerçekleşecek. Bu sıcaklıklar, Trabzon'un Eylül ayındaki ortalama değerleriyle uyumludur. Eylül ayında Trabzon'da ortalama yüksek sıcaklık 23.5°C'dir. Ortalama düşük sıcaklık ise 15°C civarındadır.

Önümüzdeki günlerde hava koşullarının benzer devam etmesi bekleniyor. 23 Eylül Salı günü hava sıcaklıkları 24°C'ye yükselebilir. 24 Eylül Çarşamba günü de 25°C seviyelerine ulaşması öngörülüyor. Bu sıcaklıklar, Trabzon'un Eylül ayındaki ortalama değerlerinin biraz üzerindedir. Yine de, genel olarak ılıman bir hava hakim olacak.

Bu dönemde hava koşulları ılıman ve güneşli. Bu durum, açık hava etkinlikleri ve dış mekan aktiviteleri için uygun bir ortam sunuyor. Ayrıca, sabah ve akşam saatlerinde sıcaklıkların düşebileceğini unutmamalısınız. Yanınızda hafif bir ceket veya hırka bulundurmanız faydalı olacaktır. Güneş ışınlarının etkili olduğu saatlerde cildinizi korumak için güneş koruyucu ürünler kullanmalısınız.

Trabzon'un Eylül ayındaki nem oranları %27 ile %82 arasında değişmektedir. Nem oranının yüksek olduğu günlerde terleme ve rahatsızlıklar yaşanabilir. Bu etkiyi azaltmak için bol su içmelisiniz. Hafif, nefes alabilir kıyafetler tercih etmek de önemlidir. Ayrıca, nemin yüksek olduğu günlerde hava kalitesinin düşebileceğini aklınızda bulundurmalısınız. Solunum yolu rahatsızlıkları olanların dikkatli olmaları önerilir.

Trabzon'da 22 Eylül 2025 Pazartesi günü ve takip eden günlerde hava koşulları ılıman ve güneşli olacak. Açık hava etkinlikleri için uygun bir ortam bulunuyor. Fakat sabah ve akşam saatlerindeki sıcaklık düşüşlerine dikkat etmek önemlidir. Yüksek nem oranları ve güneş ışınlarının etkili olduğu saatlerde basit önlemler alarak konforlu bir deneyim geçirebilirsiniz.