Trabzon 22 Kasım Cumartesi Hava Durumu! Trabzon'da hava durumu nasıl olacak?

Trabzon'da 22 Kasım 2025 Cumartesi günü hava güneşli olacak. Sıcaklık 21°C'ye kadar yükselebilir. Pazar günü, 23 Kasım, hava parçalı bulutlu geçecek. Sıcaklıklar 16°C ile 23°C arasında değişecek. Pazartesi günü, 24 Kasım, yüksek bulutlar arasında güneşli bir hava bekleniyor. Sıcaklıklar 13°C ile 21°C arasında olacak. Salı günü, 25 Kasım, hava bulutlu ve güneşli olacak. Sıcaklık 12°C ile 17°C arasında seyredecek.

Önümüzdeki günlerde hava koşulları ılıman ve yağışsız olacak. Bu durum, açık hava etkinlikleri için elverişli bir ortam sunuyor. Dışarıda vakit geçirmek isteyenler bu havadan faydalanabilir.

Hava koşullarının değişken olabileceğini unutmamak gerekiyor. Özellikle yüksek kesimlerde rüzgar kuvvetlenebilir. Ayrıca, hava sıcaklıkları düşebilir. Bu durum, dağcılık veya açık hava etkinlikleri planlayanları etkileyebilir. Daha dikkatli olunması gerektiğini hatırlatmak gerekir.

Hava koşullarının ani değişebileceğini dikkate almak önemlidir. Yağışlar beklenmedik şekilde ortaya çıkabilir. Dışarı çıkarken uygun yağmurluk veya şemsiye bulundurmak faydalı olacaktır. Bu önlem, sürpriz yağışlardan korunmaya yardımcı olur.

Hava koşullarının trafik ve ulaşım üzerinde etkili olabileceği unutulmamalıdır. Özellikle sabah ve akşam saatlerinde trafik yoğunluğu artabilir. Hava koşulları görüş mesafesini etkileyebilir. Bu nedenle, yola çıkmadan önce hava durumunu kontrol etmek gerekir. Gerekli önlemleri almak güvenli bir seyahat için önemlidir.