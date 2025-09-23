Trabzon 23 Eylül Salı hava durumu! Trabzon'da hava durumu nasıl olacak?

Trabzon'da 23 Eylül 2025 Salı günü hava durumu güneşli. Sıcaklık 23°C civarında olacak. Bu güzel hava, dışarıda vakit geçirmek için ideal. Açık hava etkinlikleri için uygun bir gün sunuyor.

24 Eylül Çarşamba günü hava durumu, bol güneş ışığıyla 24°C’ye ulaşacak. Bu durum, açık hava aktiviteleri için iyi bir fırsat sunuyor. 25 Eylül Perşembe günü ise sağanak yağış bekleniyor. Sıcaklık 23°C civarında olacak. Dışarı çıkarken yanınıza şemsiye almanız faydalı olur.

26 Eylül Cuma günü hava bulutlu ve güneşli arası. Sıcaklık 22°C civarında seyredecek. Bu gün hafif bir yağmura karşı hazırlıklı olmak önemli.

Trabzon'un Eylül ayı ılıman ve nemli bir iklime sahip. Ani hava değişimlerine karşı hazırlıklı olmak gerekiyor. Özellikle yağışlı günlerde su geçirmez ayakkabılar giymek faydalı. Uygun kıyafetler de ıslanmaktan korunmanıza yardımcı olur. Nem oranının yüksek olduğu günlerde, hafif ve nefes alabilen giysiler tercih etmek önemli. Günlük hava durumunu takip ederek planlarınızı yapabilirsiniz. Hava koşullarına göre önlemler almanızda fayda var.