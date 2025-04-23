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Trabzon 23 Nisan Çarşamba Hava Durumu! Trabzon'da hava durumu nasıl olacak?

Trabzon'da 23 Nisan 2025 Çarşamba günü hava durumu hafif yağmurlu olacak. Sıcaklık 14°C civarında seyredecek. Bu dönemde, gündüz sıcaklıkları 14°C ile 16°C arasında değişiyor. Gece sıcaklıkları ise 11°C civarındadır.

Trabzon 23 Nisan Çarşamba Hava Durumu! Trabzon'da hava durumu nasıl olacak?
Ufuk Dağ

Önümüzdeki günlerde hava koşullarında hafif değişiklikler bekleniyor. 24 Nisan Perşembe günü alçak bulutlar ile 15°C civarında bir hava tahmini mevcut. 25 Nisan Cuma günü yer yer sağanak yağışlar öngörülüyor. Hava sıcaklığı ise 16°C olarak tahmin ediliyor.

Trabzon'un Nisan ayındaki hava durumu genellikle yağışlıdır. Nem oranı da yüksektir. Bu dönemde ortalama nem oranı %83 civarındadır.

Bu hava koşullarına uygun olarak, dışarıda vakit geçireceklerin su geçirmez giysiler ve uygun ayakkabılar tercih etmeleri faydalı olacaktır. Nemli hava, alerjik reaksiyonlara karşı hassas olanların tedbirli olmalarını gerektirir. Sürekli değişen hava koşullarına karşı hazırlıklı olmak, sağlıklı ve konforlu bir yaşam sürdürmek açısından önemlidir.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Trabzon
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