Trabzon 24 Eylül Çarşamba hava durumu! Trabzon'da hava durumu nasıl olacak?

Trabzon'da 24 Eylül 2025 Çarşamba günü hava, bol güneş ışığıyla birlikte 24°C civarında olacak. Gündüz saatlerinde sıcaklık 26°C'ye kadar yükselecek. Akşam saatlerinde ise sıcaklık 21°C'ye düşmesi bekleniyor. Nem oranı gün boyunca %75 ile %94 arasında değişecek.

25 Eylül Perşembe günü hava bulutlu ve güneşli olacak. Sıcaklık 23°C civarında seyredecek. 26 Eylül Cuma günü yer yer sağanak yağışlar bekleniyor. Sıcaklık ise 22°C olacak. 27 Eylül Cumartesi günü de benzer şekilde yer yer sağanaklar görülecek. Sıcaklık 19°C'ye düşecek. 28 Eylül Pazar günü hava bulutlu ve güneşli olacak. Sıcaklık 21°C civarında kalacak. 29 Eylül Pazartesi günü yağmur ve çisenti bekleniyor. Sıcaklık 21°C olacak. 30 Eylül Salı günü ise yağmur bekleniyor. Sıcaklık 18°C'ye düşecek.

Bu dönemde hava koşullarındaki değişikliklere hazırlıklı olmak önemlidir. Özellikle yağışlı günlerde dışarı çıkarken su geçirmez giysiler giymek önemlidir. Uygun ayakkabılar tercih edilmelidir. Sıcaklıklar düştüğünde kat kat giyinmek faydalı olacaktır. Bu vücut ısısının korunmasına yardımcı olur. Yağışlı günlerde trafik koşullarının olumsuz etkilenebileceğini unutmamak önemlidir. Seyahat planlarını buna göre düzenlemek faydalı olacaktır. Yüksek nem oranının olduğu günlerde dikkatli olmak gerekir. Solunum yolu rahatsızlıkları olanların kapalı alanlarda vakit geçirmeleri önerilir.