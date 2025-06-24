Trabzon 24 Haziran Salı Hava Durumu! Trabzon'da hava durumu nasıl olacak?

Trabzon'da 24 Haziran 2025 Salı günü hava durumu genellikle güneşli ve ılıman olacak. Gündüz saatlerinde hava sıcaklığının 25°C civarında, gecede ise 16°C civarında olması bekleniyor. Bu sıcaklıklar, Trabzon'un Haziran ayındaki ortalama değerlerine yakın. Ancak, nem oranının yüksek olması nedeniyle hava biraz daha bunaltıcı hissedilebilir.

25 Haziran Çarşamba'dan itibaren hava koşullarında değişiklikler bekleniyor. Bu tarihten itibaren yağmurlu ve gök gürültülü sağanak yağışların etkili olması tahmin ediliyor. Sıcaklıkların gündüz saatlerinde 22-24°C, gece saatlerinde ise 16-18°C arasında değişmesi öngörülüyor. Bu durum, Trabzon'un Haziran ayındaki ortalama değerlerine göre daha serin ve yağışlı bir hava anlamına geliyor.

Bu dönemde, özellikle yağmurlu günlerde dışarı çıkarken yanınıza şemsiye veya yağmurluk almanız faydalı olacaktır. Nem oranının yüksek olması nedeniyle terleme artabilir. Bu nedenle bol su içmek, vücudunuzu nemli tutmanızı sağlar. Sıcaklıkların daha düşük olduğu günlerde hafif bir ceket veya kazak bulundurmak, ani hava değişimlerine karşı hazırlıklı olmanıza yardımcı olur. Yağışlı günlerde yolların kayganlaşabileceğini unutmamak ve araç kullanırken dikkatli olmak da önemlidir.