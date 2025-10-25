Trabzon 25 Ekim Cumartesi Hava Durumu! Trabzon'da hava durumu nasıl olacak?

Trabzon'da 25 Ekim 2025 Cumartesi günü hava durumu, sabah saatlerinde parçalı bulutlu başlayacak. Öğle saatlerinden itibaren sağanak yağışların etkili olması bekleniyor. Sıcaklıklar 17 ila 24 derece arasında değişecek. Nem oranı gün boyunca yüksek seyredecek. Rüzgar zaman zaman hızlanacak. Sahil ve yüksek kesimlerde yaşayanlar ani yağışlara karşı hazırlıklı olmalı.

26 Ekim Pazar günü, sağanak yağışların devam etmesi öngörülüyor. Sıcaklıklar 16-19°C arasında seyredecek. 27 Ekim Pazartesi günü ise hava daha sakin olacak. Az bulutlu bir gün bekleniyor. Sıcaklıklar 14-24°C arasında olacaktır. 28 Ekim Salı günü tekrar sağanak yağışların etkili olması tahmin ediliyor. Sıcaklıkların 17-21°C arasında değişmesi bekleniyor.

Bu dönemde, yağışlı günlerde su geçirmez kıyafetler ve şemsiye bulundurmak faydalı olur. Sahilde ve yüksek kesimlerde yaşayanların ani yağışlara karşı hazırlıklı olmaları önemli. Sürücüler kaygan yollar nedeniyle dikkatli olmalı. Hız limitlerine uyulmalıdır. Yüksek nem oranı astım veya alerji gibi rahatsızlıkları olanları etkileyebilir. Tedavi planlarını gözden geçirmeleri önerilir. Gerekirse bir uzmana danışmaları faydalı olacaktır.