HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Trabzon 25 Ekim Cumartesi Hava Durumu! Trabzon'da hava durumu nasıl olacak?

Trabzon'da 25 Ekim 2025 Cumartesi günü hava durumu, sabah saatlerinde parçalı bulutlu olacak. Öğle saatlerinde etkili olacağı tahmin edilen sağanak yağışlar, sıcaklıkların 17 ile 24 derece arasında değişmesine neden olacak. 26 Ekim Pazar günü yağışlar devam edecek. Sıcaklıklar ise 16-19°C arasında seyredecek. Bölgedeki yüksek nem oranı, astım veya alerji hastalarını olumsuz etkileyebilir. Ani yağışlara karşı hazırlıklı olunmalı.

Trabzon 25 Ekim Cumartesi Hava Durumu! Trabzon'da hava durumu nasıl olacak?
Devrim Karadağ

Trabzon'da 25 Ekim 2025 Cumartesi günü hava durumu, sabah saatlerinde parçalı bulutlu başlayacak. Öğle saatlerinden itibaren sağanak yağışların etkili olması bekleniyor. Sıcaklıklar 17 ila 24 derece arasında değişecek. Nem oranı gün boyunca yüksek seyredecek. Rüzgar zaman zaman hızlanacak. Sahil ve yüksek kesimlerde yaşayanlar ani yağışlara karşı hazırlıklı olmalı.

26 Ekim Pazar günü, sağanak yağışların devam etmesi öngörülüyor. Sıcaklıklar 16-19°C arasında seyredecek. 27 Ekim Pazartesi günü ise hava daha sakin olacak. Az bulutlu bir gün bekleniyor. Sıcaklıklar 14-24°C arasında olacaktır. 28 Ekim Salı günü tekrar sağanak yağışların etkili olması tahmin ediliyor. Sıcaklıkların 17-21°C arasında değişmesi bekleniyor.

Bu dönemde, yağışlı günlerde su geçirmez kıyafetler ve şemsiye bulundurmak faydalı olur. Sahilde ve yüksek kesimlerde yaşayanların ani yağışlara karşı hazırlıklı olmaları önemli. Sürücüler kaygan yollar nedeniyle dikkatli olmalı. Hız limitlerine uyulmalıdır. Yüksek nem oranı astım veya alerji gibi rahatsızlıkları olanları etkileyebilir. Tedavi planlarını gözden geçirmeleri önerilir. Gerekirse bir uzmana danışmaları faydalı olacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Aydın'da düğün dönüşü feci kaza: 21 yaşındaki Eren'in ölüm haberi kahretti!Aydın'da düğün dönüşü feci kaza: 21 yaşındaki Eren'in ölüm haberi kahretti!
Baş dönmesi diye gitti: 6 yıl ömrün kaldı dediler!Baş dönmesi diye gitti: 6 yıl ömrün kaldı dediler!

Anahtar Kelimeler:
hava durumu Trabzon
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Trump "Kara harekatı yakında" demişti! Dünyanın en büyük uçak gemisini gönderiyorlar

Trump "Kara harekatı yakında" demişti! Dünyanın en büyük uçak gemisini gönderiyorlar

İzmir'de aile katliamı! Tabancayla öldürülmüş halde bulundular

İzmir'de aile katliamı! Tabancayla öldürülmüş halde bulundular

Süper Lig'de herkesin konuştuğu maç! 4 gol, 3 iptal, 1 kırmızı...

Süper Lig'de herkesin konuştuğu maç! 4 gol, 3 iptal, 1 kırmızı...

Ayşe Barım hakkındaki tutuklama kararı kaldırıldı

Ayşe Barım hakkındaki tutuklama kararı kaldırıldı

Bakan Kurum: "Bu konutlar 3 yıllığına kiralanacak"

Bakan Kurum: "Bu konutlar 3 yıllığına kiralanacak"

Alman otomotiv devi bir devri kapatıyor!

Alman otomotiv devi bir devri kapatıyor!

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.