Trabzon 26 Ağustos Salı Hava Durumu! Trabzon'da hava durumu nasıl olacak?

Trabzon'da 26 Ağustos 2025 Salı günü hava durumu sabah saatlerinde 25°C, gece ise 23°C olacak.

Trabzon 26 Ağustos Salı Hava Durumu! Trabzon'da hava durumu nasıl olacak?
Cansu Akalp

Trabzon'da 26 Ağustos 2025 Salı günü hava durumu sabah saatlerinde 25°C, gece ise 23°C olacak. Gün boyunca hava açık ve güneşli kalacak. Nem oranı %77 seviyelerinde seyredecek. Rüzgar güneybatı yönünden saatte 21 km hızla esecek. Deniz suyu sıcaklığı 26°C olarak ölçülüyor.

27 Ağustos Çarşamba günü sabah 25°C, gece 23°C bekleniyor. 28 Ağustos Perşembe sabah 24°C, gece 23°C olacak. 29 Ağustos Cuma sabah 25°C, gece 23°C sıcaklıklar öngörülüyor. Bu günlerde hava genellikle açık ve güneşli olacak.

Trabzon'un Ağustos ayı boyunca ortalama sıcaklığı 20.4°C'dir. Nem oranı %89 civarındadır. Bu dönemde toplam yağış miktarı 163 mm olarak kaydedilmiştir.

Sıcak ve nemli hava koşullarında, güneş ışınlarının dik olduğu saatlerde dışarıda bulunmaktan kaçınmak faydalıdır. Dışarı çıkarken güneş koruyucu ürünler kullanmak önemlidir. Bol su tüketerek vücudunuzun su dengesini sağlamalısınız. Nem oranının yüksek olduğu günlerde hafif ve nefes alan kıyafetler giymek rahatlık sağlar. Yağmurlu günlerde su geçirmez giysiler ve uygun ayakkabılar kullanarak ıslanmaktan korunmalısınız.

hava durumu Trabzon
