Trabzon 26 Ekim Pazar Hava Durumu! Trabzon'da hava durumu nasıl olacak?

Trabzon'da 26 Ekim 2025 Pazar günü hava durumu sağanak yağışlı olarak öngörülüyor. Sabah saatlerinde sıcaklık 14°C, gün boyunca ise 18°C'ye ulaşacak. Yüksek nem oranı %80-95 arasında değişecek. Bu hava koşulları, dışarıda vakit geçirenler için zorluklar yaratabilir. Rüzgar kuzeyden orta kuvvetle esecek. Dikkatli olunması gereken sel ve su baskınları riski mevcut. Ani hava değişimlerine karşı güncel tahminlere göz atmak önemli.

Önümüzdeki günlerde hava koşullarında belirgin bir değişiklik olmayacak. 27 Ekim Pazartesi günü hava sıcaklığı 14-24°C arasında kalacak. 28 Ekim Salı günü ise sıcaklık 17-21°C arasında olacak. Her iki gün sağanak yağmur bekleniyor. Sahil ve yüksek kesimlerde rüzgar hızları zaman zaman artabilir. Yüksek nem oranı, dışarıda yapılan aktiviteleri olumsuz etkileyebilir.

Önümüzdeki günlerde hava koşullarında belirgin bir değişiklik olmayacak. 27 Ekim Pazartesi günü hava sıcaklığı 14-24°C arasında kalacak. 28 Ekim Salı günü ise sıcaklık 17-21°C arasında olacak. Her iki gün sağanak yağmur bekleniyor. Sahil ve yüksek kesimlerde rüzgar hızları zaman zaman artabilir. Yüksek nem oranı, dışarıda yapılan aktiviteleri olumsuz etkileyebilir.

Bu hava koşulları altında dışarıda vakit geçireceklerin su geçirmez kıyafet bulundurmaları faydalıdır. Şemsiye taşımak da önemlidir. Sürücüler kaygan yollar nedeniyle dikkatli olmalıdır. Hız limitlerine uymak gereklidir. Ani hava değişimlerine karşı saatlik tahminleri takip etmek, planlamalar açısından önemlidir.

hava durumu Trabzon
