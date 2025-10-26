Trabzon 26 Ekim Pazar Hava Durumu! Trabzon'da hava durumu nasıl olacak?

Trabzon'da 26 Ekim 2025 Pazar günü hava durumu sağanak yağışlı olacak. Sabah saatlerinde sıcaklık 14°C civarında. Gün içinde ise bu sıcaklık 18°C'ye kadar çıkacak. Yüksek nem oranı, %80-95 arasında değişecek. Bu durum, hava koşullarını bunaltıcı hale getirebilir. Rüzgar kuzey yönlerden orta kuvvette esecek. Kıyılarda rüzgarın daha kuvvetli olması bekleniyor. Sel ve su baskınlarına karşı dikkatli olunması önemlidir.

Önümüzdeki günlerde hava koşullarında belirgin bir değişiklik olmayacak. 27 Ekim Pazartesi günü hava sıcaklığı 14-24°C arasında kalacak. 28 Ekim Salı günü ise sıcaklık 17-21°C arasında olacak. Her iki gün sağanak yağmur bekleniyor. Sahil ve yüksek kesimlerde rüzgar hızları zaman zaman artabilir. Yüksek nem oranı, dışarıda yapılan aktiviteleri olumsuz etkileyebilir.

Bu hava koşulları altında dışarıda vakit geçireceklerin su geçirmez kıyafet bulundurmaları faydalıdır. Şemsiye taşımak da önemlidir. Sürücüler kaygan yollar nedeniyle dikkatli olmalıdır. Hız limitlerine uymak gereklidir. Ani hava değişimlerine karşı saatlik tahminleri takip etmek, planlamalar açısından önemlidir.