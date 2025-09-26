Trabzon 26 Eylül Cuma hava durumu! Trabzon'da hava durumu nasıl olacak?

Trabzon'da 26 Eylül 2025 Cuma günü hava durumu yer yer sağanak yağmurlar etkili olacak. Gündüz saatlerinde hava sıcaklığı 23°C civarında, gece ise 16°C civarında bekleniyor. Nem oranı yüksek olacak. Bu nedenle hava bunaltıcı hissedilebilir. Rüzgar doğu yönünden saatte 8 km hızla esecek.

Önümüzdeki günlerde benzer hava koşulları devam edecek. 27 Eylül Cumartesi günü yer yer sağanak yağmurlar etkili olacak. 28 Eylül Pazar günü bulutlu hava hakim olacak. 29 Eylül Pazartesi günü yağmur ve çisenti bekleniyor. 30 Eylül Salı günü ise yağmur geçişleri oluşacak. Hava sıcaklığı gündüzleri 20-21°C, gece ise 16-17°C civarında seyredecek.

Bu hava koşulları açık hava etkinlikleri planlayanlar için zorluklar yaratabilir. Yağmurlu günlerde dışarı çıkarken su geçirmez giysi ve uygun ayakkabılar tercih edilmeli. Yüksek nem nedeniyle terleme artacak. Vücut ısısını dengelemek için hafif, nefes alabilir kıyafetler seçilmelidir. Rüzgarın doğu yönünden esmesi, deniz kenarındaki bölgelerde deniz seviyesinin yükselmesine neden olabilir. Kıyı bölgelerinde yaşayanların dikkatli olmaları önemlidir. Yağmurlu günlerde trafik koşullarının olumsuz etkilenebileceği unutulmamalıdır. Yolculuk planları buna göre yapılmalıdır.