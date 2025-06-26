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Trabzon 26 Haziran 2025 Perşembe Hava Durumu! Trabzon'da hava durumu nasıl olacak?

Trabzon'da 26 Haziran 2025 Perşembe günü hava durumu genellikle açık ve güneşli olacak.

Trabzon 26 Haziran 2025 Perşembe Hava Durumu! Trabzon'da hava durumu nasıl olacak?
Sedef Karatay

Trabzon'da 26 Haziran 2025 Perşembe günü hava durumu, sabah saatlerinde 23°C, gece ise 22°C civarında olacak. Gün boyunca hava sıcaklığının 24°C civarında seyretmesi bekleniyor. Nem oranı %79, rüzgar hızı ise 19 km/saat olarak tahmin ediliyor. Gün içinde deniz suyu sıcaklığı 24°C olması öngörülüyor.

27 Haziran Cuma günü hava sıcaklığının 24°C civarında olması bekleniyor. 28 Haziran Cumartesi günü ise sıcaklık 25°C'ye yükselecek. Bu tarihlerde hava genel olarak açık olacak. 29 Haziran Pazar günü aralıklı yağışlar görülebilir. 30 Haziran Pazartesi günü hava sıcaklığının 22°C civarında olması ve hava koşullarının genellikle açık olması öngörülüyor.

Trabzon'un Haziran ayı boyunca ortalama sıcaklıklar 17.5°C ile 20.4°C arasında değişmektedir. Bu dönemde nem oranı %85 civarındadır. Ayrıca, yağmurlu gün sayısı 12'dir.

Hava koşullarına uygun giyinmek önemlidir. Özellikle yağışlı günlerde su geçirmeyen kıyafetler tercih edilmelidir. Nem oranının yüksek olduğu günlerde terlemeyi önlemek için hafif ve nefes alabilen kumaşlar seçilmelidir. Deniz suyu sıcaklığının 24°C olması, denize girmeyi planlayanlar için uygundur. Denize girmeden önce yerel hava ve deniz koşullarını kontrol etmek önemlidir.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Trabzon
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