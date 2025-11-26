Trabzon 26 Kasım Çarşamba hava durumu! Trabzon'da hava durumu nasıl olacak?

Trabzon'da 26 Kasım 2025 Çarşamba günü hava durumu, sabah ve öğle saatlerinde aralıklı sağanak yağışlar bekleniyor. Akşam saatlerinde yağışların azalması tahmin edilmektedir. Sıcaklık gündüz 15-16°C, gece ise 9-10°C civarında olacak. Nem oranı yükselecek, rüzgar kuzey yönlerden orta kuvvette esecek.

28 Kasım Perşembe günü hava güneşli geçecek. 29 Kasım Cuma günü bölgesel düzensiz yağmur yağacak. 30 Kasım Cumartesi günü güneşli bir hava olacaktır. 31 Kasım Pazar günü ise parçalı bulutlu havası bekleniyor. Sıcaklık gündüz 16-20°C, gece 11-12°C arasında değişecek.

Bu dönemde, sabah ve akşam saatlerinde yağışların etkili olabileceğini bilmelisiniz. Dışarı çıkarken yanınızda şemsiye veya su geçirmez mont bulundurmalısınız. Yüksek nem oranı nedeniyle terleme artabilir. Nem emen ve sizi kuru tutacak giysiler tercih etmek rahatlık sağlayacaktır.

Rüzgar kuzey yönlerden orta kuvvette esecek. Bu durum, kıyı bölgelerinde deniz seviyesinin yükselmesine neden olabilir. Deniz kenarında vakit geçirirken dikkatli olmalısınız. Dalga boyu zaman zaman artabilir.

Hava koşullarının ani değişebileceğini unutmamalısınız. Güncel hava durumu raporlarını takip etmek önemlidir. Planlarınızı ona göre yapmalısınız. Olabilecek sürprizlere karşı hazırlıklı olmanız gerekir.