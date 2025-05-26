Trabzon 26 Mayıs Pazartesi hava durumu! Trabzon'da hava durumu nasıl olacak?

Trabzon'da 26 Mayıs 2025 Pazartesi günü hava durumu, artan bulutlarla birlikte güneşli olacak. Sıcaklık 25°C'ye kadar yükselecek. Bu sıcaklık, Mayıs ayının ortalama değerlerinin biraz üzerinde. Bölgenin iklimine uygun bir gün sunuyor.

Önümüzdeki günlerde sıcaklıklar düşüş gösterecek. 27 Mayıs Salı günü 22°C, 28 Mayıs Çarşamba günü 18°C, 29 Mayıs Perşembe günü 20°C ve 30 Mayıs Cuma günü 19°C'ye kadar inecek. Zaman zaman yağmur ve gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor.

Trabzon'un Mayıs ayındaki iklimi, ortalama 14.1°C gündüz sıcaklığı ve 9.9°C gece sıcaklığı ile ılıman ve nemli. Bu dönemde yağış miktarı yaklaşık 168 mm. Nem oranı ise %83 seviyelerinde. Bu da, bölgenin nemli ve yağışlı bir iklime sahip olduğunu gösteriyor.

Beklenen yağışlar ve değişken hava koşulları dikkate alındığında, açık hava etkinlikleri planlayanların hava durumunu düzenli takip etmeleri önemlidir. Ani hava değişimlerine karşı hazırlıklı olunmalıdır. Özellikle yağmurlu günlerde uygun kıyafet ve ekipman kullanmak, olumsuz hava koşullarından etkilenmemeye yardımcı olur. Yağışların zeminleri kayganlaştırabileceğini unutmamak, trafikte dikkatli olmayı gerektirir.

Trabzon'da 26 Mayıs 2025 Pazartesi güneşli bir hava bekleniyor. Sonraki günlerde yağışların artması ve sıcaklıkların düşmesi öngörülüyor. Hava koşullarına uygun planlamalar yaparak, olumsuz hava şartlarından en az şekilde etkilenebilirsiniz.