HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Trabzon 26 Mayıs Pazartesi hava durumu! Trabzon'da hava durumu nasıl olacak?

Trabzon 26 Mayıs Pazartesi hava durumu artan bulutlarla birlikte güneşli olacak.

Trabzon 26 Mayıs Pazartesi hava durumu! Trabzon'da hava durumu nasıl olacak?
Çiğdem Sevinç

Trabzon'da 26 Mayıs 2025 Pazartesi günü hava durumu, artan bulutlarla birlikte güneşli olacak. Sıcaklık 25°C'ye kadar yükselecek. Bu sıcaklık, Mayıs ayının ortalama değerlerinin biraz üzerinde. Bölgenin iklimine uygun bir gün sunuyor.

Önümüzdeki günlerde sıcaklıklar düşüş gösterecek. 27 Mayıs Salı günü 22°C, 28 Mayıs Çarşamba günü 18°C, 29 Mayıs Perşembe günü 20°C ve 30 Mayıs Cuma günü 19°C'ye kadar inecek. Zaman zaman yağmur ve gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor.

Trabzon'un Mayıs ayındaki iklimi, ortalama 14.1°C gündüz sıcaklığı ve 9.9°C gece sıcaklığı ile ılıman ve nemli. Bu dönemde yağış miktarı yaklaşık 168 mm. Nem oranı ise %83 seviyelerinde. Bu da, bölgenin nemli ve yağışlı bir iklime sahip olduğunu gösteriyor.

Beklenen yağışlar ve değişken hava koşulları dikkate alındığında, açık hava etkinlikleri planlayanların hava durumunu düzenli takip etmeleri önemlidir. Ani hava değişimlerine karşı hazırlıklı olunmalıdır. Özellikle yağmurlu günlerde uygun kıyafet ve ekipman kullanmak, olumsuz hava koşullarından etkilenmemeye yardımcı olur. Yağışların zeminleri kayganlaştırabileceğini unutmamak, trafikte dikkatli olmayı gerektirir.

Trabzon'da 26 Mayıs 2025 Pazartesi güneşli bir hava bekleniyor. Sonraki günlerde yağışların artması ve sıcaklıkların düşmesi öngörülüyor. Hava koşullarına uygun planlamalar yaparak, olumsuz hava şartlarından en az şekilde etkilenebilirsiniz.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Vali Aydoğdu'dan Küplü köyünde incelemelerVali Aydoğdu'dan Küplü köyünde incelemeler
İstanbul'da trafik felç! Yağmur fena bastırdıİstanbul'da trafik felç! Yağmur fena bastırdı

Anahtar Kelimeler:
hava durumu Trabzon
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Galatasaray'ın yıldızı şampiyonluk kutlamalarına neden katılmadı? Gerçek sonradan ortaya çıktı

Galatasaray'ın yıldızı şampiyonluk kutlamalarına neden katılmadı? Gerçek sonradan ortaya çıktı

Okan Buruk'tan kutlamalarda Fenerbahçe'ye peş peşe göndermeler! "Herkes rütbesini bilecek"

Okan Buruk'tan kutlamalarda Fenerbahçe'ye peş peşe göndermeler! "Herkes rütbesini bilecek"

Oğlunu boş araziye çağırdı! Acımasızca katletti: Ardından yaptığı bir şehrin kanını dondurdu

Oğlunu boş araziye çağırdı! Acımasızca katletti: Ardından yaptığı bir şehrin kanını dondurdu

Meteoroloji uyardı! 34 kentte 'sarı kodlu' alarm! Kuvvetli yağış, rüzgar ve toz taşınımı...

Meteoroloji uyardı! 34 kentte 'sarı kodlu' alarm! Kuvvetli yağış, rüzgar ve toz taşınımı...

Konya'da kan donduran olay! Eşini öldürüp başında bekledi

Konya'da kan donduran olay! Eşini öldürüp başında bekledi

Eyüpsultan'da fabrika yangını!

Eyüpsultan'da fabrika yangını!

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.