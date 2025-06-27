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Trabzon'da bir haftada 56 bin samuray arısı doğaya salındı

Trabzon'da, kahverengi kokarca zararlısıyla biyolojik mücadele amacıyla son bir haftada 56 bin samuray arısı doğaya bırakıldı.

Trabzon'da bir haftada 56 bin samuray arısı doğaya salındı

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince Ortahisar ilçesine bağlı Çamoba, Beştaş ve Çilekli mahallelerindeki fındık bahçelerine bugün 5 bin 600 samuray arısı salındı.

İşlemi gerçekleştiren ekipte yer alan ziraat yüksek mühendisi Engin Pehlivan, AA muhabirine, geçen hafta başlayan çalışmalar kapsamında 515 mevkide 56 bin samuray arısını doğaya bıraktıklarını söyledi.

Bugün gerçekleştirdikleri 5 bin 600 samuray arısının doğaya bırakılmasıyla çalışmaların tamamlandığını vurgulayan Pehlivan, biyolojik mücadelede güçlü bir adım attıklarını ifade etti.

Pehlivan, biyolojik mücadelenin zirai ilaçlamadan daha faydalı olduğunun altını çizerek, şunları kaydetti:

"Biyolojik mücadele safhasını gerçekleştirmiş olduk. Bu önemli bir safha çünkü zirai ilacın kalıntı riskini tamamen ortadan kaldıran, doğaya dost, sürdürülebilir bir mücadele yöntemidir. Zirai mücadelenin içinde yer alan biyolojik mücadelede güçlü bir adım attık ve inşallah kahverengi kokarca popülasyonunu baskı altına alacağız."

Pehlivan, geçen yıl ise il genelinde 107 noktada 10 bin samuray arısının doğaya bırakıldığını sözlerine ekledi. (AA)Bu içerik Enes Çırtlık tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Trabzon arı
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