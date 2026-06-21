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Trabzon'da çöken istinat duvarı 2 daireye zarar verdi

Trabzon'un Ortahisar ilçesindeki bir sitenin istinat duvarının çökmesi sonucu 2 dairede hasar oluştu.

Trabzon'da çöken istinat duvarı 2 daireye zarar verdi

Karşıyaka Mahallesi'nde bir sitedeki 5 katlı binanın arkasında bulunan istinat duvarı, henüz belirlenemeyen nedenle çöktü.

Çökmenin etkisiyle duvardan kopan toprak ve taş parçaları, binanın birinci katındaki 2 dairenin arka odalarına doldu.

Olayda yaralanan olmazken, çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis, AFAD ve belediye ekipleri sevk edildi.

Bina sakinlerinden Sercan Fehmi Turan, AA muhabirine, eşi ve çocuğunun olduğu odalara toprak ve taş parçalarının dolduğunu, aile olarak felaketin eşiğinden döndüklerini söyledi.

Olay anında uyuduklarını belirten Turan, "Ne olduğunu anlayamadık. Çok büyük gürültüyle üstümüze yıkıldı." dedi.

Turan, 2,5 yaşındaki kızının beşiğine büyük taş parçalarının fırladığını aktararak, "Kızım taşların geldiği odadaydı. Yatarken taş yatağına geldi. Başına da gelebilirdi." ifadesini kullandı.

Gonca Turan da çok büyük gürültüyle uyandıklarını vurgulayarak, "Küçük bir köpeğimiz var. Etrafta dolaşmaya başladı. Ben de çocuğu uyandıracak diye tedirgin oldum. Köpeğin dolaşmasına uyandım ve sonra bir gürültü duydum. O gürültüyle aniden kalktım. Deprem oluyor zannettim." diye konuştu.

Sonrasında çocuğunu alıp hemen dışarıya çıktığını anlatan Turan, "Burası tamamen toz bulutuydu. Sonrasını hiç hatırlamıyorum." şeklinde konuştu.

Site Yöneticisi Özgür Kaya da can kaybı olmamasının çok büyük şükür sebebi olduğunu kaydetti.

Öte yandan, istinat duvarının çökme anı ile bir ailenin panikle evden çıkması güvenlik kameralarına yansıdı.
Kaynak: AA   |   Bu içerik Enes Çırtlık tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Trabzon istinat duvarı
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