Trabzon'da denizde kaybolan balıkçıyı arama çalışmaları sürüyor

Trabzon'un Arsin ilçesinde 2 gün önce denizde kaybolduğu iddia edilen balıkçı Mehmet Ali Gürsoy'u (39) arama çalışmaları devam ediyor.

Trabzon'da denizde kaybolan balıkçıyı arama çalışmaları sürüyor

Valilikten yapılan açıklamada, 16 Ekim'de 112 Acil Çağrı Merkezi'ne gelen ihbarda balık avlarken denizde kaybolduğu bildirilen Gürsoy'u arama çalışmalarının aralıksız sürdüğü belirtildi.

Arama çalışmalarına Sahil Güvenlik Doğu Karadeniz Grup Komutanlığı helikopterinin de havadan destek verdiği bildirilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Karadan, denizden ve havadan çok yönlü sürdürülen çalışmalara Sahil Güvenlik Komutanlığı, AFAD, jandarma, emniyet, itfaiye, dalgıç ekipleri ve diğer ilgili kurum ve kuruluşlardan 89 personel katılım sağlamaktadır. Yürütülen çalışmalar kapsamında 89 personelle birlikte 12 araç, 8 bot, 1 gemi, 2 sonar cihazı, 2 dron, 1 YTS cihazı, 1 ROV cihazı ve 1 helikopter görev almaktadır. Kayıp vatandaşımızın bulunması için arama kurtarma çalışmaları, ilgili tüm kurumların koordinesinde kesintisiz olarak devam etmektedir." (AA)

Balıkçı Trabzon
