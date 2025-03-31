Trabzon'da dere taştı; kara yolu ile alabalık tesisini su bastı

İlçeden geçen Trabzon-Bayburt kara yolu üzeri Pazarcık mevkisinde zirvesinde yer alan kar, hava sıcaklıklarının artması sonucu eridi. Erime ile birlikte su seviyesi yükselen dere taştı. Derenin taşması ile kara yolunun bir kısmı ile alabalık tesisini su bastı. Birçok alabalık ölürken, tesisteki havuzlar balçıkla kaplandı. Ekipler, bölgede iş makinesiyle temizlik çalışması başlattı. Çalışmaların tamamlanmasıyla bir süre kapalı kalan kara yolu yeniden ulaşıma açıldı.

(DHA)