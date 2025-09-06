Trabzon'da 'içme suyuna kanalizasyon karıştı' iddiası! Açıklama geldi

TİSKİ’den yapılan açıklamada, Akoluk İçme Suyu Ana İsale Hattı’nın Değirmendere Döner Kavşağı kısmında Cuma günü saat 06.00’da başlayan deplase çalışmasının Cumartesi sabahı 04.30’da tamamlandığı, suyun 05.00 itibarıyla verilmeye başlandığı bildirildi. Çalışmaların yaklaşık 24 saat sürdüğü ancak şehir genelinde herhangi bir su kesintisi yaşanmadığı vurgulandı.

"DEPOLAR TAHLİYE EDİLDİ"

Trabzon Büyükşehir Belediyesi TİSKİ Genel Müdürlüğü tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Bazı basın yayın organlarında yer alan 'Trabzon'da içme suyuna kanalizasyon karıştı' iddiaları üzerine bu açıklamanın yapılması zaruri olmuştur. Akoluk İçme Suyu Ana İsale Hattının Değirmendere Döner Kavşağı kısmında cuma günü saat 06.00’da başlayan deplase çalışması, cumartesi sabahı saat 04.30 itibarıyla tamamlanmıştır. Hatta su verilmesi saat 05.00’te sağlanmıştır. Yaklaşık 24 saat süren bu çalışmalar esnasında şehir genelinde herhangi bir su kesintisi yaşanmamıştır. Ancak, söz konusu deplase çalışması sonrası hatta su verilmesiyle çalışmalardan kaynaklı kısa süreli bulanıklık ve koku meydana geldiği tespit edilmiştir. Durum tespit edilir edilmez ekiplerimiz hızlıca harekete geçmiş, ilgili depolarda tahliye ve temizlik çalışmaları yapılmaktadır. Şu an itibarıyla Akoluk hattı kapatılarak depolar tahliye edilmektedir. Şehrimize Esiroğlu İçme Suyu Arıtma Tesisi’nden temiz ve güvenli su sağlanmaktadır. Vatandaşlarımızın sağlığı ve içme suyu kalitesi TİSKİ’nin birinci önceliğidir. Kanalizasyon suyunun içme suyuna karıştığı yönündeki iddialar kesinlikle gerçeği yansıtmamaktadır. Çelik boruya herhangi bir atığın bulaşma ihtimali bulunmamaktadır. Bulanıklık geçici bir durumdur ve suyun içilebilirliğini tehdit edecek bir risk söz konusu değildir. Süreç titizlikle takip edilmekte ve düzenli olarak yaptığımız analizlerde su kalitesini etkileyecek bir bulguya rastlanmamıştır. Analiz sonuçlarında kanalizasyon değerleri sıfır olarak çıkmaktadır. Vatandaşlarımızdan ricamız, bu süreçte paniğe mahal vermemeleri ve olası olumsuzlukları Alo 153 TİKOM Çağrı Merkezi üzerinden tarafımıza iletmeleridir" ifadelerine yer verildi.



Kaynak: İHABu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır