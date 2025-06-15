Trabzon'da LGS'ye geç kalan öğrencileri polisler yetiştirdi

Trabzon'da Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavının ilk oturumuna geç kalan adayların yardımına polisler koştu. Trabzon İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, LGS'ye girecek öğrencilere yardımcı olmak için il genelinde önlem aldı.

Sınav öncesi yeni kimlik çıkartma, yanlış okul, evrak eksikliği ve kimliği evde unutma gibi nedenlerle geç kalan öğrenciler İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı motosikletli timlerden yardım istedi. Polis ekiplerinin öğrencileri sınava yetiştirmek için harcadığı çaba takdir topladı.

Yetiştirilen adaylar polis ekiplerine teşekkür ederek sınavlarına girdiler. (İHA)Bu içerik Enes Çırtlık tarafından yayına alınmıştır