Trabzon’da odunluk yangın: 1 yaralı

Yangın saat 12.10 sıralarında ilçenin Üzümözü mahallesinde çıktı. Alınan bilgiye göre, Tevekli Sokak’ta Mehmet Özen’e ait (80) evin odunluk ve malzeme deposu olarak kullanılan bölümünde henüz bilinmeyen bir neden ile yangın çıktı. Mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine bölgeye İtfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangının eve sıçramaması için mahalle sakinleri ve Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri yoğun mücadele verdi. Yangın eve sıçramadan söndürülürken, Mehmet Özen yangından kolundan yaralandı. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA | Bu içerik Kadir Gündüz tarafından yayına alınmıştır