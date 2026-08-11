HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Trabzon’da odunluk yangın: 1 yaralı

Trabzon’un Şalpazarı ilçesi Üzümözü mahallesinde bir evin odunluğunda çıkan yangında yaşlı bir şahıs yaralandı.

Trabzon’da odunluk yangın: 1 yaralı

Yangın saat 12.10 sıralarında ilçenin Üzümözü mahallesinde çıktı. Alınan bilgiye göre, Tevekli Sokak’ta Mehmet Özen’e ait (80) evin odunluk ve malzeme deposu olarak kullanılan bölümünde henüz bilinmeyen bir neden ile yangın çıktı. Mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine bölgeye İtfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangının eve sıçramaması için mahalle sakinleri ve Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri yoğun mücadele verdi. Yangın eve sıçramadan söndürülürken, Mehmet Özen yangından kolundan yaralandı. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

Trabzon’da odunluk yangın: 1 yaralı 1

Trabzon’da odunluk yangın: 1 yaralı 2

Trabzon’da odunluk yangın: 1 yaralı 3


Kaynak: İHA   |   Bu içerik Kadir Gündüz tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Bursa’nın turistik bölgesinde yangın paniğiBursa’nın turistik bölgesinde yangın paniği
Adıyaman’da aranan 41 kişi yakalandı, 12 şüpheli tutuklandıAdıyaman’da aranan 41 kişi yakalandı, 12 şüpheli tutuklandı

Anahtar Kelimeler:
Trabzon
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Çerçeve Yasa oylamasına katılmayan AK Partili vekiller belli oldu!

Çerçeve Yasa oylamasına katılmayan AK Partili vekiller belli oldu!

"Terörsüz Türkiye"de tarihi gün

"Terörsüz Türkiye"de tarihi gün

Fenerbahçe'den yılın hamlesi! Ederson'un yerine dünya yıldızı

Fenerbahçe'den yılın hamlesi! Ederson'un yerine dünya yıldızı

Güzel oyuncu ünlü fizik profesörüyle evleniyor

Güzel oyuncu ünlü fizik profesörüyle evleniyor

Akaryakıta büyük zam göründü: Hem benzin hem motorin

Akaryakıta büyük zam göründü: Hem benzin hem motorin

SGK'dan çağrı geldi: Kaçırmayın! Borç yapılandırmada son tarih...

SGK'dan çağrı geldi: Kaçırmayın! Borç yapılandırmada son tarih...

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.