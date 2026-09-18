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Trabzon'da sağanak etkili oldu

Trabzon'da sağanak yaşamı olumsuz etkiledi. Akşam saatlerinde etkisini artıran yağış, kentte ulaşımda aksamalara neden oldu.

Trabzon'da sağanak etkili oldu

Ortahisar ilçesinde sağanak nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.

Çukurçayır Mahallesi ile Trabzon Havalimanı mevkisinde su birikintileri nedeniyle araçlar trafikte ilerlemekte zorlandı.

Valilikten yapılan açıklamada, Vali Tahir Şahin başkanlığında, Trabzon Büyükşehir Belediyesi TULAŞ Koordinasyon Merkezi'nde, Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) kapsamında ilgili kurumların katılımıyla koordinasyon toplantısı gerçekleştirildiği belirtildi.

Kentte etkili olan kuvvetli yağışlar nedeniyle metrekareye yer yer yaklaşık 50 kilogram yağış düştüğü aktarılan açıklamada, şu ana kadar 112 Acil Çağrı Merkezi'ne 114 ihbar ulaştığı kaydedildi.

Açıklamada, AFAD, Karayolları, DSİ, Trabzon Büyükşehir Belediyesi, UMKE, TİSKİ, itfaiye ve ilçe belediyelerinden toplam 533 personel ve 376 aracın sahada görev yaptığı belirtilerek, gelen ihbarlara müdahale çalışmalarının kesintisiz sürdürüldüğü vurgulandı.

Meteorolojiden alınan son bilgilere göre, halen etkili olan kuvvetli yağışların doğuya doğru hareket ederek Arsin ilçesinde ve doğu kesimlerde etkisini sürdürmesinin beklendiğine işaret edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Doğu ilçelerimizde mevcut yağışlara ilave olarak yer yer metrekareye 50 kilograma kadar yağış düşebileceği değerlendirilmektedir. Batıdan gelecek yeni yağışlı sistemin ise saat 22.00 itibarıyla ilimizin batı kesimlerinden başlayarak etkili olması, batı ilçelerimiz ve Ortahisar'da, mevcut yağışlara ilave olarak yer yer metrekareye yaklaşık 50 kilogram daha yağış bırakması beklenmektedir. Yağışların sabah saatlerine doğru etkisini kaybetmesi öngörülmektedir."

Açıklamada, vatandaşlardan, sel, su baskını, heyelan nedeniyle ulaşımda yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli olmaları, dere yatakları ve riskli bölgelerden uzak durmaları istendi.

Öte yandan Ortahisar ilçesinin Yalıncak Mahallesi'nde de sağanak nedeniyle bir sitenin istinat duvarında ve yolda çökme meydana geldi.

Çökme sonucu site içerisindeki 2 binada ikamet eden vatandaşlar AFAD ekiplerince tahliye edildi. Zarar oluşan bölgede ekipler güvenlik önlemi aldı.

Kaynak: AA   |   Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Trabzon
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