Trabzon'da sel ve heyelan tatbikatları yapıldı

rabzon'da sel ve heyelan tatbikatları gerçekleştirildi. Trabzon Valisi Aziz Yıldırım, "Önce AFAD merkezinde masa başı tatbikatımızı ve bilgilendirmeleri yaptık. Sahaya elemanlarımızı, ekiplerimizi gönderdik ve sahada da gerçeği aratmayan bir tatbikat yaptık." dedi.

Trabzon'da sel ve heyelan tatbikatları yapıldı

Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) kapsamında Trabzon Valiliği ile İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) koordinasyonunda organize edilen tatbikat, Akçaabat ilçesindeki Sera Gölü Milli Parkı'nda yapıldı.

Tatbikatta, senaryo gereği aşırı yağışlar sonucu sel ve heyelan meydana geldiği ihbarı yapıldı. İhbar üzerine 154 personelden oluşan arama kurtarma ekiplerince bölgede çalışma başlatıldı. Arama kurtarma köpeklerinin de katıldığı tatbikatta kıyı taramasında kayıp kişiler arandı. Sel nedeniyle Sera Gölü'ne devrilen araçta hayatını kaybeden kişi ile bir yaralı da itfaiye ekiplerince tahliye edildi.

Trabzon Valisi Aziz Yıldırım, gazetecilere yaptığı açıklamada, tatbikatların önemine dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Tatbikatlar ne kadar çok gerçeğine benzerse o kadar öğretici ve eğitici oluyor. Burada Türkiye Afet Müdahale Planları çerçevesinde görev alması gereken kurumlarımızın tamamı var. Önce AFAD merkezinde masa başı tatbikatımızı ve bilgilendirmeleri yaptık. Sahaya elemanlarımızı, ekiplerimizi gönderdik ve sahada da gerçeği aratmayan bir tatbikat yaptık."

Yıldırım, aynı anda birkaç tatbikat gerçekleştirildiğini anlatarak, "İnsanımıza bir afet anında, ihtiyacı olduğu anda ne kadar hızlı ulaşır, onların ihtiyaçlarını ne kadar çabuk karşılarsak ve ne kadar konforlu karşılarsak o kadar kendimizi de mutlu hissediyoruz." dedi.

Kentteki tüm kurumların tatbikata katıldığını belirten Yıldırım, emek verenleri tebrik etti. (AA)Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

Anahtar Kelimeler:
Trabzon
