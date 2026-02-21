Trabzon’da sokak köpekleri tartışması! Büyükşehir: “Kanun maddesi belli Ortahisar sorumlu”

Büyükşehir Belediyesi açıklamasında, 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu ile Trabzon İl Hayvanları Koruma Kurulu’nun 2025/1 ve 2025/2 sayılı kararlarına dikkat çekildi.

"BU MESELE ORTAK SORUMLULUK ALANIDIR"

Açıklamada, sahipsiz hayvanların toplanması görevinin ilçe belediyelerine ait olduğu vurgulanarak şu ifadelere yer verildi:

“Şehrimizde yaşanan ve kamuoyunda derin üzüntüye neden olan olay hepimizi sarsmıştır. Yaralanan kardeşimize acil şifalar diliyor, ailesine geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz.

Evlatlarımızın güvenliği her şeyden önce gelmektedir. Bu tür hadiselerin tekrar yaşanmaması için ilgili tüm kurumlarla birlikte süreci kapsamlı şekilde değerlendirmekteyiz.

Kamuoyunda dile getirilen sahipsiz hayvanlara ilişkin görev ve sorumluluk çerçevesinin açık biçimde ifade edilmesi gereği doğmuştur.

5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu, ilgili yönetmelikler ve İl Hayvanları Koruma Kurulu’nun 2025-1 ve 2025-2 sayılı kararları uyarınca; ilçe sınırları içerisindeki sahipsiz hayvanların toplanması ve bakımevine ulaştırılması görevi doğrudan ilçe belediyelerine aittir.

Büyükşehir Belediyeleri ise bu süreçte koordinasyon, teknik destek ve rehabilitasyon hizmetlerini yürütmekte olup, ilçe belediyelerince talep edilmesi halinde tehlikeli veya saldırgan hayvanların alınmasında veteriner hekim ve anestezik destek sağlamaktadır.

Trabzon Büyükşehir Belediyesi Sahipsiz Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi’nde; ilçe belediyeleri ve vatandaşlar tarafından getirilen sahipsiz köpeklerin tedavi, bakım, aşılama, kısırlaştırma, sahiplendirme ve kayıt işlemleri yapılmaktadır.

Büyükşehir Belediyesi olarak;

İlçe belediyeleriyle koordinasyon toplantıları gerçekleştirmekte,

Veterinerlik ve teknik destek sağlamakta,

Riskli bölgelerde ortak çalışmalar yürütmekte,

Gelen şikâyetleri ilgili ilçe belediyelerine iletmekteyiz.

Kapasitesi 450 olan bakımevimiz yapılan düzenlemelerle 750’ye çıkarılmıştır. Hâlihazırda 450 köpek barındırılmakta olup yaklaşık 300 köpek daha kabul edilebilecek kapasite mevcuttur.

Ayrıca Yomra İkisu mevkiinde 119 dekar büyüklüğünde doğal yaşam alanı oluşturulmasına yönelik yer tahsisi tamamlanmış, projeler hazırlanmış olup kısa sürede inşa sürecine başlanacaktır.

Diğer taraftan, sorunun daha hızlı ve etkin biçimde çözüme kavuşturulması amacıyla Valiliğimiz öncülüğünde birlik oluşturma çalışmaları başlatılmıştır. Belediyeler tarafından meclis kararları alınarak birliğin tüzüğü onaylanmış olup Resmî Gazete’de yayımlanması beklenmektedir.

Yaşanan olayın ardından İl Hayvanları Koruma Kurulu toplantısında durum değerlendirmesi yapılmış, risk analizleri yeniden gözden geçirilmiştir.

Kamuoyunun hassasiyetini anlıyor, her görüşü dikkatle değerlendiriyoruz. Bu süreçte bilgi kirliliğine mahal verilmemesi ve resmî açıklamalar dışında yapılan paylaşımlara itibar edilmemesi önem arz etmektedir.

Bu mesele kurumlar arası bir polemik konusu değil; ortak sorumluluk alanıdır. İnsan güvenliği ile hayvan refahı arasında dengeyi gözeten, hukuki çerçevede ve kalıcı çözümler üreten bir yaklaşım esas alınmaktadır.

Trabzon Büyükşehir Belediyesi olarak; şehrimizin huzuru, güvenliği ve kamu düzeni için sorumluluk alanımızdaki tüm görevleri kararlılıkla yerine getirmeye devam edeceğimizi kamuoyuna saygıyla duyururuz.”

ORTAHİSAR BELEDİYE BAŞKANI’NA “SOKAK HAYVANLARI” TEPKİSİ

Trabzon’daki AK Parti teşkilatıysa CHP’li Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Kaya’nın her ortamda sokak köpeklerini toplamayacağını savunduğunu bu problemini oluşmasına neden olduğunu iddia etti. Öte yandan dün İl Hayvanları Koruma Kurulu Toplantısı sonrası paylaşım yapan Ahmet Kaya’ya da bazı sosyal medya kullanıcıları tepki gösterdi.