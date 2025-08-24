HABER

Trabzon'dan Suudi Arabistan'a gitmek için havalanan uçakta motor arızası: 8 dakika sonra acil iniş yaptı! Bakanlıktan açıklama

Trabzon'dan Suudi Arabistan'ın Cidde şehrine gitmek üzere havalanan Flynas Havayolu'na ait uçak, havalandıktan 8 dakika sonra motor arızası nedeniyle acil iniş yapmak zorunda kaldı. Uçakta bulunan 169 yolcu ve mürettebatın sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

Mustafa Fidan

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Suudi Arabistan'a bağlı Flynas Havayolu Şirketi’ne ait Trabzon – Cidde seferini yapan uçak, kalkıştan 8 dakika sonra motor arızası nedeniyle saat 19.49’da Trabzon Havalimanı'na acil iniş yaptığı bildirildi.

ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANLIĞI'NDAN AÇIKLAMA: "169 YOLCU VE MÜRETTEBATIN SAĞLIK DURUMLARI İYİ"

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada şu bilgilere yer verildi;

"Flynas Havayolu Şirketi’ne ait Trabzon – Cidde seferini yapan uçak, kalkıştan 8 dakika sonra motor arızası nedeniyle saat 19.49’da acil durum bildirmiştir. Uçak, verilen talimat doğrultusunda 11 numaralı piste yönlendirilmiş ve saat 20.18’de acil inişini sorunsuz şekilde tamamlamıştır.

Uçakta bulunan 169 yolcu ve mürettebatın sağlık durumları iyidir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

Anahtar Kelimeler:
Trabzon Suudi Arabistan uçak havalimanı acil
