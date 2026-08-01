Trabzon Hava Durumu! 01 Ağustos Cumartesi Trabzon hava durumu nasıl?

Trabzon'da 1 Ağustos 2026 Cumartesi günü hava durumu çisenti şeklinde yağışlı olacak. Gündüz saatlerinde hava sıcaklığı 27 derece civarına ulaşacak. Gece sıcaklıkları ise 23 derece civarında seyredecek. Nem oranı yüksek olacak. Rüzgar hızı 6.8 km/saat civarında, güney-güneybatı yönünden esecek.

Bu günlerde hava durumu, Trabzon'un tipik Ağustos iklimini yansıtıyor. Hava nemli ve yağışlı bir profil sergiliyor. Açık hava etkinlikleri planlayanların ani yağışlara karşı hazırlıklı olmaları önem taşıyor. Uygun kıyafetler giymek de şart.

Önümüzdeki günlerde hava durumu kısmen güneşli ve bulutlu olacak. 2 Ağustos Pazar günü hava sıcaklığı 28 derece civarına ulaşacak. 3 ve 4 Ağustos günlerinde de benzer sıcaklıklar görülecek. Bu dönemde hava koşullarının değişken olabileceği göz önünde bulundurulmalı. Açık hava etkinlikleri planlayanların, hava durumunu düzenli kontrol etmeleri faydalı olacaktır.

Trabzon'da 1 Ağustos 2026 Cumartesi günü yağışlı ve nemli bir hava bekleniyor. Önümüzdeki günlerde ise hava koşulları kısmen güneşli ve bulutlu olacak. Açık hava etkinlikleri planlayanların hava durumunu takip etmeleri önemlidir. Planlarını gerektiğinde esnek tutmaları da önerilir.