Trabzon Hava Durumu! 01 Ocak Perşembe Trabzon hava durumu nasıl?

Trabzon'da 1 Ocak 2026 Perşembe günü hava durumu serin ve yağışlı olacak. Gün boyunca hava sıcaklıkları 2 ile 6 derece arasında değişecek. Zaman zaman hafif yağışlar görülecek. Rüzgarın hızı 15 ile 24 kilometre arasında olacak. Rüzgar güneybatı yönünden esecek. Nem oranı %70 ile %79 arasında kalacak. Gün doğumu saati 07:45, gün batımı saati 17:02 olarak hesaplanmıştır.

Trabzon'un tipik Ocak ayı iklimi, hava durumu ile belirgin bir şekilde ortaya çıkıyor. Ocak ayında ortalama sıcaklıklar 2.3 derece civarındadır. Bu dönemde yağışlı gün sayısı ise 11 gündür.

Önümüzdeki günlerde hava durumu değişecek. 2 Ocak Cuma günü bulutlu bir başlangıç olacak. Güneş geri dönecek ve sıcaklıklar 1 ile 6 derece arasında değişecek. 3 Ocak Cumartesi günü güneşli ve parçalı bulutlu hava bekleniyor. Sıcaklıklar bu günde 8 ile 11 derece arasında olacak. 4 Ocak Pazar günü ise çok bulutlu bir hava hakim olacak. Sıcaklıklar 9 ile 15 derece arasında değişecek.

Bu dönemde hava koşullarına uygun giyinmek önemlidir. Özellikle serin ve yağışlı günlerde vücut ısısını korumak gereklidir. Rüzgarlı günlerde açık alanlarda dikkatli olunmalıdır. Mümkünse rüzgarın etkisini azaltacak bölgelerde vakit geçirilmelidir. Hava koşullarına göre plan yaparken güncel hava durumu raporlarını takip etmek akıllıca olacaktır. Gerekli önlemleri almak, sağlıklı ve güvenli bir gün geçirmenize yardımcı olacaktır.