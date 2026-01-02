Trabzon Hava Durumu! 02 Ocak Cuma Trabzon hava durumu nasıl?

Trabzon'da 2 Ocak 2026 Cuma günü hava durumu kış mevsiminin etkilerini gösterecek. Hafif kar yağışı bekleniyor. Sıcaklık 6 derece civarında başlayacak. Gün boyunca sıcaklık 1 ile 6 derece arasında değişecek. Hava genellikle hafif kar sağanağı şeklinde olacak. Nem oranı %88 civarında tahmin ediliyor. Rüzgar hızı ise 11 km/saat olacak.

Bugün Trabzon'daki hava durumu kışın tipik özelliklerini taşıyor. Plan yaparken bunu dikkate almalısınız. Sabah saatlerinde hava sıcaklığı 3 derece civarında olacak. Karla karışık yağmur bekleniyor. Gündüz saatlerinde sıcaklık 6 dereceye yükselecek. Hava açık bir şekilde devam edecek. Akşam saatlerinde sıcaklık 4 derece civarında kalacak. Gece saatlerinde sıcaklık 3 dereceye düşecek. Gece açık bir hava hakim olacak. Rüzgar batıdan saatte 10 km hızla esecek. Nem oranı sabah %73, gündüz %67, akşam %73 ve gece %70 civarında olacak.

Önümüzdeki günler için Trabzon'daki hava durumu kış etkisini sürdürecek. 3 Ocak Cumartesi günü sıcaklık 1 ile 10 derece arasında değişecek. Güneşli ve parçalı bulutlu bir hava bekleniyor. 4 Ocak Pazar günü sıcaklık 7 ile 14 derece arasında olacak. Gündüz çoğunlukla güneşli bir hava hakim olacak. 5 Ocak Pazartesi günü ise sıcaklık 8 ile 16 derece arasında değişecek. Yine güneşli ve parçalı bulutlu bir hava bekleniyor.

Bu dönemde hava koşullarına uygun giyinmek önemlidir. Sabah ve akşam saatlerinde soğuktan etkilenmemek için hazırlıklı olmalısınız. Yağışlı günlerde kaygan zeminlere dikkat edilmeli. Araç kullanırken hız limitlerine uyulmalıdır. Hava koşullarına göre plan yaparken güncel hava durumu raporlarını takip etmek faydalı olacaktır.