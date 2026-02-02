Trabzon Hava Durumu! 02 Şubat Pazartesi Trabzon hava durumu nasıl?

Trabzon'da 2 Şubat Pazartesi günü hava durumu, kış koşullarını yansıtıyor. Hava gün boyunca çok bulutlu olacak. Aralıklı yağışlar bekleniyor. Sıcaklık gündüz 16 dereceye ulaşacak. Gece ise 10 derece civarına düşecek. Nem oranı yüksek seyredecek. Rüzgar hafif esmesi öngörülüyor.

Bugünkü hava durumu, Trabzon'un kış aylarındaki karakteristik özelliklerini taşıyor. Bu dönemde hava genellikle soğuk ve yağışlıdır. Önümüzdeki günlerde benzer hava koşulları devam edebilir. Salı günü hafif yağmur bekleniyor. Çarşamba günü bulutlu ve güneşli bir hava öngörülüyor. Perşembe günü hava biraz daha ısınacak. Sıcaklık 13 dereceye ulaşacak.

Hava koşullarında dışarı çıkarken uygun giyinmek önemlidir. Şemsiye veya su geçirmez ayakkabılar kullanmak faydalı olacaktır. Yüksek nem oranı nedeniyle astım veya alerji rahatsızlıkları olanlar dikkatli olmalıdır. Rüzgar hafif esmesi bekleniyor. Hissederek sıcaklık, rüzgar durumu nedeniyle daha düşük olabilir. Bu nedenle kat kat giyinmek, ısınmanıza yardımcı olur.

Trabzon'da 2 Şubat Pazartesi günü hava durumu, kış koşullarını yansıtıyor. Benzer hava koşullarının da devam etmesi bekleniyor. Uygun giyim ve önlemlerle hava koşullarına karşı hazırlıklı olmak, sağlığınızı korur.