HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Trabzon Hava Durumu! 04 Ağustos Salı Trabzon hava durumu nasıl?

Trabzon'da 4 Ağustos 2026 Salı günü hava durumu, açık hava etkinlikleri için oldukça ideal bir ortam sunuyor. Sıcaklıkların 23 ile 28 derece arasında değişmesi bekleniyor. Kısmen güneşli ve hafif rüzgârlı bir gün, dışarıda vakit geçirmek isteyenler için fırsat sunuyor. Ancak, 7 Ağustos Cuma günü gök gürültülü sağanak yağış ihtimaline karşı dikkatli olmakta fayda var. Hava durumunu düzenli kontrol etmek, açık hava planları için önem taşıyor.

Trabzon Hava Durumu! 04 Ağustos Salı Trabzon hava durumu nasıl?
Zeynel Eren Ölüç

Trabzon'da 4 Ağustos 2026 Salı günü hava durumu oldukça keyifli. Gün boyunca sıcaklıklar 23 ile 28 derece arasında değişecek. Hava genel olarak kısmen güneşli olacak. Rüzgarın hafif esmesi bekleniyor. Bu, açık hava etkinlikleri için ideal koşullar sunar.

Bugün açık hava etkinlikleri için hava durumu oldukça uygun. Gündüz saatlerinde hava sıcaklıkları yine 23 ile 28 derece arasında olacak. Ayrıca hava genellikle kısmen güneşli. Rüzgar hafif bir şekilde esecek. Bu koşullar, dışarıda vakit geçirmeyi düşünenler için iyi bir fırsat.

Önümüzdeki günlerde hava durumu değişecek. 5 Ağustos Çarşamba günü hava sıcaklıkları 23 ile 28 derece arasında olacak. Bu tarihte hava bulutlu ve güneşli geçecek. 6 Ağustos Perşembe günü hava çok bulutlu olacak. 7 Ağustos Cuma günü ise gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Bu günlerde sıcaklık 23 ile 28 derece arasında kalacak.

Açık hava etkinlikleri planlayanların hava durumunu düzenli kontrol etmeleri faydalı olacaktır. Özellikle 7 Ağustos Cuma günü için gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden dikkatli olunmalı. Dışarıda vakit geçirecekler için yağmurluk veya şemsiye almak önemlidir. Hava sıcaklıklarının 23 ile 28 derece arasında olması, hafif ve rahat kıyafet tercihini gerektiriyor.

Trabzon'da 4 Ağustos 2026 Salı günü hava durumu açık hava etkinlikleri için oldukça elverişli. Önümüzdeki günlerde hava durumuna göre plan yaparak keyifli zaman geçirebilirsiniz.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Özgür Özel, Kılıçdaroğlu'ndan gelen teklifi ilk kez açıkladı: "Sen burada dur..."Özgür Özel, Kılıçdaroğlu'ndan gelen teklifi ilk kez açıkladı: "Sen burada dur..."
Menderes Belediyesi'ne operasyon!Menderes Belediyesi'ne operasyon!

Anahtar Kelimeler:
hava durumu Trabzon
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Gazeteci Tahir Sarıkaya gözaltına alındı

Gazeteci Tahir Sarıkaya gözaltına alındı

Karadeniz'de Türk Ro-Ro gemisine dron saldırısı: Yaralılar var

Karadeniz'de Türk Ro-Ro gemisine dron saldırısı: Yaralılar var

Galatasaray teklifini sundu, anında yanıt geldi: Kabul etmiyoruz!

Galatasaray teklifini sundu, anında yanıt geldi: Kabul etmiyoruz!

Bennu Gerede hakkında soruşturma başlatıldı

Bennu Gerede hakkında soruşturma başlatıldı

'Ralli' yakın! Yıl sonu için rakam verdiler: Gram altın için yeni senaryo

'Ralli' yakın! Yıl sonu için rakam verdiler: Gram altın için yeni senaryo

Bir sigara grubuna daha zam! Yeni tarife 4 Ağustos'ta başlıyor

Bir sigara grubuna daha zam! Yeni tarife 4 Ağustos'ta başlıyor

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.