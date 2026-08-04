Trabzon Hava Durumu! 04 Ağustos Salı Trabzon hava durumu nasıl?

Trabzon'da 4 Ağustos 2026 Salı günü hava durumu oldukça keyifli. Gün boyunca sıcaklıklar 23 ile 28 derece arasında değişecek. Hava genel olarak kısmen güneşli olacak. Rüzgarın hafif esmesi bekleniyor. Bu, açık hava etkinlikleri için ideal koşullar sunar.

Bugün açık hava etkinlikleri için hava durumu oldukça uygun. Gündüz saatlerinde hava sıcaklıkları yine 23 ile 28 derece arasında olacak. Ayrıca hava genellikle kısmen güneşli. Rüzgar hafif bir şekilde esecek. Bu koşullar, dışarıda vakit geçirmeyi düşünenler için iyi bir fırsat.

Önümüzdeki günlerde hava durumu değişecek. 5 Ağustos Çarşamba günü hava sıcaklıkları 23 ile 28 derece arasında olacak. Bu tarihte hava bulutlu ve güneşli geçecek. 6 Ağustos Perşembe günü hava çok bulutlu olacak. 7 Ağustos Cuma günü ise gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Bu günlerde sıcaklık 23 ile 28 derece arasında kalacak.

Açık hava etkinlikleri planlayanların hava durumunu düzenli kontrol etmeleri faydalı olacaktır. Özellikle 7 Ağustos Cuma günü için gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden dikkatli olunmalı. Dışarıda vakit geçirecekler için yağmurluk veya şemsiye almak önemlidir. Hava sıcaklıklarının 23 ile 28 derece arasında olması, hafif ve rahat kıyafet tercihini gerektiriyor.

Trabzon'da 4 Ağustos 2026 Salı günü hava durumu açık hava etkinlikleri için oldukça elverişli. Önümüzdeki günlerde hava durumuna göre plan yaparak keyifli zaman geçirebilirsiniz.