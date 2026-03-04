HABER

Trabzon Hava Durumu! 04 Mart Çarşamba Trabzon hava durumu nasıl?

Trabzon'da 4 Mart 2026 tarihinde hava durumu kısa süreli sağanaklarla geçecek. Sıcaklık 4 ile 8 derece arasında değişirken, nem oranı yüksek olacak. Ayrıca, rüzgar hızı 11 km/s civarında tahmin ediliyor. 5 Mart Perşembe günü sıcaklık 5-9 derece, 6 Mart Cuma günü 4-10 derece, 7 Mart Cumartesi günü ise 4-7 derece dolaylarında olacak. Ayrıca bu dönemde astım ve alerji hastalarının dikkatli olması gerekiyor.

Simay Özmen

Trabzon'da 4 Mart 2026 Çarşamba günü hava durumu, kısa süreli sağanaklarla birlikte geçecek. Sıcaklık, 4 - 8 derece arasında değişecek. Nem oranı yüksek olacak. Rüzgar hızı ise 11 km/s civarında tahmin ediliyor. Gün doğumu 07:30'da, gün batımı ise 17:41'de gerçekleşecek.

Önümüzdeki günlerde hava durumu değişiklik gösterecek. 5 Mart Perşembe günü sıcaklık 5 - 9 derece olacak. 6 Mart Cuma günü 4 - 10 derece arasında sıcaklık bekleniyor. 7 Mart Cumartesi günü ise hava 4 - 7 derece civarında geçecek. Bu dönemde nem oranı yüksek olacak. Rüzgar hızı yine 11 km/s civarında kalacak.

Bu dönemde sağanaklar görülecek. Yüksek nem oranı nedeniyle dışarı çıkarken şemsiye almanız faydalı olabilir. Su geçirmeyen kıyafetler giymeniz önerilir. Astım veya alerji gibi rahatsızlığı olanların dikkatli olmaları önemlidir.

hava durumu Trabzon
