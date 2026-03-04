Trabzon Hava Durumu! 04 Mart Çarşamba Trabzon hava durumu nasıl?

Trabzon'da 4 Mart 2026 Çarşamba günü hava durumu, kısa süreli sağanaklarla birlikte geçecek. Sıcaklık, 4 - 8 derece arasında değişecek. Nem oranı yüksek olacak. Rüzgar hızı ise 11 km/s civarında tahmin ediliyor. Gün doğumu 07:30'da, gün batımı ise 17:41'de gerçekleşecek.
Önümüzdeki günlerde hava durumu değişiklik gösterecek. 5 Mart Perşembe günü sıcaklık 5 - 9 derece olacak. 6 Mart Cuma günü 4 - 10 derece arasında sıcaklık bekleniyor. 7 Mart Cumartesi günü ise hava 4 - 7 derece civarında geçecek. Bu dönemde nem oranı yüksek olacak. Rüzgar hızı yine 11 km/s civarında kalacak.
Bu dönemde sağanaklar görülecek. Yüksek nem oranı nedeniyle dışarı çıkarken şemsiye almanız faydalı olabilir. Su geçirmeyen kıyafetler giymeniz önerilir. Astım veya alerji gibi rahatsızlığı olanların dikkatli olmaları önemlidir.
