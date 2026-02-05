HABER

Trabzon Hava Durumu! 05 Şubat Perşembe Trabzon hava durumu nasıl?

Trabzon'da 5 Şubat 2026 Perşembe günü hava sıcaklığı 10 ile 12 derece arasında olacak. Güneşli bir gün bekleniyor. Önümüzdeki günlerde ise sıcaklık 9 ile 18 derece arasında değişim gösterecek. 6 Şubat Cuma günü bulutlu, 7 Şubat Cumartesi yer yer güneşli, 8 Şubat Pazar günü ise kısa süreli sağanaklar bekleniyor. Yüksek nem oranına karşı uygun kıyafetler seçmek önemli. Şemsiye taşımayı unutmayın.

Seray Yalçın

Bugün, 5 Şubat 2026 Perşembe günü Trabzon'da hava durumu sıcak olacak. Sıcaklık 10 ile 12 derece civarında tahmin ediliyor. Gün boyunca hava açık olacak. Güneşli bir gün bekleniyor. Nem oranı %87 seviyelerinde olacak. Rüzgar hızı ise 6.8 km/saat civarında seyredecek. Gün doğumu 07:25’te gerçekleşecek. Gün batımı ise 17:40 olarak hesaplandı.

Önümüzdeki günler için hava durumu değişecek. 6 Şubat Cuma günü sıcaklık 13 ile 18 derece arasında olacak. 7 Şubat Cumartesi günü sıcaklık 11 ile 17 derece arasında tahmin ediliyor. 8 Şubat Pazar günü ise sıcaklık 9 ile 15 derece arasında değişecek. 6 Şubat Cuma günü hava bulutlu olacak. 7 Şubat Cumartesi günü yer yer güneşli. Ardından hava bulutlanacak. 8 Şubat Pazar günü kısa süreli sağanak bekleniyor.

Bugün ve önümüzdeki günlerde hava sıcaklıkları 10 ile 18 derece arasında değişecek. Hava genellikle açık olacak. Dışarı çıkarken rahat ve hafif kıyafetler tercih edebilirsiniz. 8 Şubat Pazar günü beklenen kısa süreli sağanaklar için yanınızda şemsiye bulundurmalısınız. Nem oranı yüksek olacak. Nemden korunmak için uygun kıyafetler seçmeye özen gösterin.

