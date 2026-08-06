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Trabzon Hava Durumu! 06 Ağustos Perşembe Trabzon hava durumu nasıl?

Trabzon'da 6 Ağustos'ta hava durumu kısmen güneşli olacak. Gündüz sıcaklığı 28 derece, gece ise 24 derece civarında seyredecek. Rüzgar kuzey yönünden saatte 20 kilometre hızla esecek, nem oranı ise gündüz %56, akşam %86 dolaylarına yükselecek. Önümüzdeki günlerde değişken hava koşulları bekleniyor. 7 Ağustos'ta sağanak yağışlar, 8 Ağustos'ta ise gök gürültülü sağanaklar yaşanabilir. Bol su tüketimi ve uygun kıyafetler tercih edilmeli.

Trabzon Hava Durumu! 06 Ağustos Perşembe Trabzon hava durumu nasıl?
Zeynel Eren Ölüç

Trabzon'da 6 Ağustos 2026 Perşembe günü kısmen güneşli ve sıcak bir hava var. Gündüz saatlerinde sıcaklık 28 derece civarında. Gece ise sıcaklık 24 derece civarında seyredecek. Rüzgar kuzey yönünden esecek. Hızı saatte 20 kilometre olacak. Nem oranı gündüz %56, akşam %86 seviyelerine çıkacak. Bu durum, hava sıcaklığının daha yüksek hissedilmesine neden olabilir.

Bugün Trabzon'da hava durumu sıcak ve bulutlu olacak. Gündüz sıcaklık 22 derece civarında olacak. Gece ise 15 derece olarak ölçülecek. Rüzgar kuzeydoğu yönünden esecek. Hızı saatte 10 kilometre civarında tahmin ediliyor. Nem oranı sabah %80, akşam %86 olarak bekleniyor. Bu da havanın daha sıcak hissettirilmesine yol açabilir.

Önümüzdeki günlerde Trabzon'da hava durumu değişkenlik gösterecek. 7 Ağustos Cuma günü sağanak yağışlar bekleniyor. 8 Ağustos Cumartesi günü zaman zaman yağmur ve gök gürültülü sağanak yağışlar olabilir. 9 Ağustos Pazar günü ise gök gürültülü sağanak yağışlar bazı kesimlerde görülebilir. Bu günlerde gündüz sıcaklıkları 28-29 derece civarında olacak. Gece sıcaklıkları ise 22-24 derece arasında tahmin ediliyor.

Bu dönemde hava koşullarına dikkat etmek önemli. Özellikle yağışlı günlerde su geçirmeyen kıyafetler tercih edilmelidir. Yüksek nem oranı nedeniyle terleme artabilir. Bu nedenle bol su içerek vücudu nemli tutmak faydalı olacaktır. Rüzgarlı günlerde şemsiyelerinizi sağlam tutmalısınız. Rüzgarın yönünü göz önünde bulundurmalısınız. Hava koşullarına uygun hazırlık yaparak günlerinizi daha konforlu geçirebilirsiniz.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Trabzon
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